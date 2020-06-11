اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يبحث مع وفد وزارة الري تطوير نظم الرى للمزارعين

الخميس، 11 يونيو 2020 05:01 م
محافظ الوادى الجديد يبحث مع وفد وزارة الري تطوير نظم الرى للمزارعين محافظ الوادى الجديد يتسقبل وفد وزارة الرى بالمكتب البيئى
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم الخميس، بوفد قطاع التطوير بوزارة الموارد المائية والري، والذي يزور المحافظة لمناقشة تنفيذ نموذج لتحويل أنظمة الري التقليدية إلى الري الحديث المطور، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس عبد الحكم جبالي مساعد المحافظ لمشروعات البنية التحتية.

وناقش الزملوط خلال اللقاء تنفيذ التجربة بأحد آبار الري بمدينة الخارجة وذلك تمهيداََ لتعميم التجربة بباقي آبار الري بالمحافظة لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على المخزون الجوفي والحد من مخاطر برك الصرف الزراعي داخل المدن.

وكان محافظ الوادى الجديد أشاد بأداء العمل ونسب معدلات التنفيذ بمشروع مزرعة النخيل التابعة للجمعية الشرعية بالخارجة ، والمقام بقرية جناح بمركز الخارجة علي مساحة 120 فدان .

جاء ذلك خلال تفقده لموقع المشروع ، الذي يضم أيضا عدد 4 صوب زراعية لإنتاج الخضروات وكذلك كمشتل لإنتاج فسائل نخيل البنتجوره ، وذلك بإستخدام الطاقة الشمسية والري المطور ، حيث وجه بدعم المشروع بعدد 15 عامود لإنارة مدخل الطريق ومحيط المشروع .

وأكد الزملوط بأن المشروع يأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل ، بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق ، بجانب الاستفادة من عائدها لخدمة المشروعات الخيرية للجمعية ورعاية الحالات المستحقة .

 

 


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