محافظ القليوبيه يشهد إزالة برجين مخالفين بمدينة بنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تواصل جهود اجهزة المحافظة فى إزالة التعديات على اراضى الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ملف إزالة التعديات على اراضى الدولة بالمحافظات.

وشهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة برجين مخالفين بمدينة بنها وذلك بالتنسيق بين المحافظة مع مديرية أمن القليوبية، البرج الأول من 9 طوابق والبرج الثانى من 8 طوابق بمساحة إجمالية تصل الى 2660م2، وذلك بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، وعلي إمام وحماده وهدان نائبي رئيس مجلس مدينة بنها، ومن القيادات الأمنيه اللواء حسين جندية مساعد مدير الأمن لفرق بنها، والعقيد حازم عفت مامور قسم ثاني بنها.

وأشار المحافظ، إلى استمرار اجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية واللواء جمال الدين الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية وكافة مراكز واقسام الشرطة بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح، أنه لا تهاون مطلقا ولا تفريط ولو فى شبر واحد من أراضى الدولة مشيرا إلى المتابعة المستمرة من جانبة شخصيا لملف إزالة التعديات باعتبارها قضية قومية، مشيدا بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية التى توفر الحماية الكاملة لحملات الإزالة التى يقوم بها الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع مسئولى جهات الولاية.

واستطرد، أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات متنوعة سواء تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء بالمخالفة داخل الحيز العمرانى بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ فى أبريل الماضى وحتى اليوم قد ارتفع ليصل الى (847) حالة، وقال انه تم استعادة (١7 فدان و7قيراط و15 سهم) أرض زراعية، و 24467م2 أرض أملاك دولة وتمت إزالة تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى بمساحة 45332.4م2.

إزالة الابراج المخالفة



الأبراج المخالفة



خلال أعمال الإزالة