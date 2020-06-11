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محافظ الشرقية: منع إقامة الأسواق وتفريق الباعة الجائلين لمنع التجمعات (صور)

الخميس، 11 يونيو 2020 03:35 م
محافظ الشرقية: منع إقامة الأسواق وتفريق الباعة الجائلين لمنع التجمعات (صور) فض الأسواق
الشرقية إيمان مهنى

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والاحياء  بالتنسيق مع قوات الأمن بمنع إقامة الأسواق الاسبوعية  وتفريق الباعة الجائلين  بالأسواق العشوائية.

وذلك من خلال تكثيف المرور الميدانى على أماكن الاسواق قبل افتراش الباعة ببضائعهم من الخضار والفاكهه فى الساعات الاولى من الصباح للحد من التجمعات والاصابه بفيروس كورونا المستجد حفاظآ على الصحة العامة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض سوق بقرية الحاج حسن التابعة للوحدة المحلية بالعصايد بالتنسيق مع عمدة القرية وتم تفريق الباعة والمواطنين ورفع كافة الاشغالات من الخضر والفاكهة واخلاء المنطقة من أى إشغالات.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بفض أسواق ( الغنيمية - سنتريس )، وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينيه بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالناصرية اليوم بفض سويقة مقامة بقرية النجيحى ، كما قامت الوحدة المحلية القصبي شرق ومرافقة قوة الشرطة بمركز شرطة صان فض سوق القصبي شرق، وقامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بفض سويقه النوبة والدهاشنه بأولاد سيف وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بفض سوق اسبوعى بقرية الروضة بالوحدة المحلية بالروضة.

 

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فض الاسواقن محافظ الشرقيه

كورونا

أخبار مصرية

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