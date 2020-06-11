اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 06:53 م
خالد صلاح
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محافظ الدقهلية يتفقد نماذج عربات مشروع 306 المقرر تنفيذه بمدينة المنصورة.

الخميس، 11 يونيو 2020 05:22 م
محافظ الدقهلية يتفقد نماذج عربات مشروع 306 المقرر تنفيذه بمدينة المنصورة. محافظ الدقهلية يتفقد نماذج عربات المشروع
الدقهلية شريف الديب

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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد ظهر اليوم النماذج المقترحة من عربات البيع المقرر تنفيذها بمنطقة مشروع شارع 306 الذى من المقرر تنفيذه بمدينه المنصورة لاتاحة فرص العمل الحر للشباب بمحافظة الدقهلية، وأوضح المحافظ فى بيان له، أن هذا المشروع تقرر تنفيذه بهدف، تمكين الشباب من إطلاق مشروعاتهم لتوفير حياة كريمة بدلا من الانضمام لطابور البطالة انتظارا لحلم الوظيفية، وتشجيعهم على العمل الحر بما يسهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد، حيث يضم المشروع  عربات للمأكولات والمشروبات والحرف اليدوية والمعروضات البسيطة بالتعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية وبمشاركات المجتمع المدنى.
 
وأضاف المحافظ أن المشروع يتم الاعداد لتنفيذه بنطاق حى شرق وحى غرب المنصورة بشكل منظم بعيدًا عن إعاقة المرور أو إزعاج السكان والمارة، ويساهم فى حصول الشباب على فرصة عمل توفر دخلا ماديا يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة.
 
محافظ الدقهلية يتفقد نماذج عربات المشروع (1)
محافظ الدقهلية يتفقد نماذج عربات المشروع (1)

محافظ الدقهلية يتفقد نماذج عربات المشروع (2)
محافظ الدقهلية يتفقد نماذج عربات المشروع (2)

محافظ الدقهلية يتفقد نماذج عربات المشروع (3)
محافظ الدقهلية يتفقد نماذج عربات المشروع (3)

محافظ الدقهلية يتفقد نماذج عربات المشروع (4)
محافظ الدقهلية يتفقد نماذج عربات المشروع (4)

 


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