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محافظ الدقهلية : لجنة هندسية فنية لتطوير مكتبة المنصورة وتعظيم الاستفادة منها

الخميس، 11 يونيو 2020 10:54 ص
محافظ الدقهلية : لجنة هندسية فنية لتطوير مكتبة المنصورة وتعظيم الاستفادة منها محافظ الدقهلية يتفقد مكتبة المنصورة العامة لتطويرها
الدقهلية – شريف الديب

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قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، تشكيل لجنة فنية هندسية بالتنسيق مع إدارة المكتبة لعرض تصور كامل عن تطوير مكتبة المنصورة وتحديثها وميكنة آليات العمل فيها وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافى المتميز فى قلب مدينة المنصورة وعلى ضفاف النيل.

وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالاهتمام بالمواطنين وتحسين البيئة العامة لهم ، وتلبية احتياجاتهم.

وأشار مختار إلى ضرورة تطوير آليات عرض الكتب والمجلدات والمجلات وغيرها من مصادر القراءة والاطلاع ، وأن يتم تطوير أداء العاملين فيها ، وأن تواكب الكتب فيها تطورات العصر وتلبى احتياجات المترددين باختلاف أعمارهم وثقافتهم ، وأكد على أنه لن يبخل بالدعم اللازم لتطوير أداء المكتبة طالما يضيف لادائها ويوفر خدمة مفيدة للمترددين عليها .

وأكد محافظ الدقهلية ، على أن الدقهلية التى خرج منها العلماء والمفكرين والمثقفين والأدباء والفنانين ورموز المجتمع فى مختلف المجالات لا يمكن أن تكون مكتبة القراءة فيها بهذا المستوى المتواضع وقال " حرام أن لا نستفيد من هذا المكان وكل دعمى لكم للتطوير " .

وخلال زيارة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للمكتبة ، رأى إحدى السيدات المسنات تفترش الشارع وعلى الفور كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة ، بدراسة حالتها وإيداعها إحدى دور الرعاية وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لها .

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية صباح اليوم ، مكتبة المنصورة العامة بشارع الجمهورية للوقوف على مستوى الخدمات التثقيفية والعلمية التى تقدمها وغيرها من الخدمات .

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محافظ الدقهلية يتفقد مكتبة المنصورة العامة لتطويرها

 

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محافظ الدقهلية يتفقد مكتبة المنصورة العامة لتطويرها

 

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محافظ الدقهلية يتفقد مكتبة المنصورة العامة لتطويرها

 

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محافظ الدقهلية يتفقد مكتبة المنصورة العامة لتطويرها

 


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