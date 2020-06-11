محافظ الدقهلية : إزالة 478 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمراكز والمدن

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس تواصل جهود اجهزة المحافظة فى إزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة بالمحافظات.

وأشار محافظ الدقهلية، فى بيان له إلى أن اسمرا أجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والـحياء بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية وكافة مراكز واقسام الشرطة بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم اليوم إزالة 3 حالات تعدى جديدة بناء بالمخالفة داخل الحيز العمرانى بمركز المطرية، مؤكدا أنه لا تهاون مطلقا ولاتفريط ولو فى شبر واحد من أراضى الدولة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من جانبه لملف إزالة التعديات باعتبارها قضية قومية .

وأضاف أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات متنوعة سواء تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء بالمخالفة داخل الحيز العمرانى بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم قد ارتفع ليصل الى (478) حالة، وقال إنه تم استعادة" 18 فدان و3 قيراط و4 سهم" أرض زراعية و (19269) متر مربع أرض أملاك دولة.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء ، مشيرا أن جهود المحافظة مستمرة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية وكافة جهات الولاية من أجل استرداد حقوق الدولة وتنفيذ القانون بكل الحزم والحسم تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون.