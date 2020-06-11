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محافظ البحيرة: 463 عدد حالات المتعافين من كورونا بعد خروج 40 حالة جديدة

الخميس، 11 يونيو 2020 07:47 م
محافظ البحيرة: 463 عدد حالات المتعافين من كورونا بعد خروج 40 حالة جديدة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة – ناصر جودة

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أعلن محافظ البحيرة، عن شفاء وخروج 40 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح  إجمالي عدد المتعافين 463 بمحافظة البحيرة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم ، مشيدا بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد  والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة استمرار الجهود الكبيره بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.

وأشار وكيل مديرية الصحة الى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، مشيرا الى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية الى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

 كما أكد اللواء المحافظ على الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع مديرية الصحة وكذا غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال الخط الساخن 114 على مدار 24 ساعة وجميع خطوط غرفة العمليات ( 0453349447 -0453356397) والمشكلة بالتنسيق مع مديرية الصحة وبوجود اطباء متخصصة على مدار الساعة لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم والعمل على حل اى مشكلة فورا.

 

 


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