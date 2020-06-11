محافظة القاهرة توضح حقيقة إطلاق اسم الشهيد المنسى على شارع سليم الأول

كتب سيد الخلفاوى

نفت محافظة القاهرة إطلاق لجنة التسميات بالمحافظة اسم الشهيد أحمد المنسى على سليم الأول بحى الزيتون، مؤكده أن إطلاق اسم أي شهيد على أي منشأة أو شارع بأى جزء بالعاصمة أو مصر هو بمثابة وسام شرف ويشرف أي مكان يتم وضع اسم الشهيد عليه وأقل ما يقدم لشهداء مصر الأبرار .

ومن جانبه أكد محمد الزيات، رئيس شئون المجالس والمؤتمرات بمحافظة القاهرة، في تصريحات له أن المحافظة بالفعل وافقت على تغيير اسم شارع سليم الأول ولكن لم يتم التوصل للاسم الجديد حتى الآن، مشيرا إلى أن المحافظة لم تضع أي لافتات تحمل اسم الشهيد المنسى على أي شارع بالزيتون.

كان اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب، عن دائرة الزيتون، أكد أن محافظة القاهرة استجابت لمطالب أهالي الدائرة بتغيير اسم شارع سليم الأول إلى شارع الشهيد أحمد منسى، موضحا أن المطالب كانت بسبب المواقف المعادية من قبل الدولة التركية تجاه مصر ومواقفها الداعمه لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والاميرية، أنه كان قد قام بمناشدات عدة للضغط على المحافظ السابق من أجل تغيير اسم شارع سليم الاول، وتم عقد مجلس تنفيذي من قبل الجهات المختصة من المحافظة والمحليات لتغيير اسم الشارع إلى أحمد المنسى وأخيرا تم الاستجابة.

واعتبر "باشات" أن مسلسل الاختيار ترك فخر وافتخار للشعب المصرى بخير أجناد الأرض وخلق جيلا مبهور بالشهيد المنسى وأشقائه فى محاربة الإرهاب ، كما أنه أسهم فى شيوع تلك الروح الوطنية فى شرايين الأجيال الشابة، معتبرا أن التفاف الشباب حول المنسى سيعزز من روح الانتماء والتنمية الوطنية .

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مسلسل الاختيار وضع الشارع المصرى فى قلب المعركة والتعرف على حقيقة ما يحدث على أرض سيناء .