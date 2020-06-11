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محافظة القاهرة: إزالة 88 عقارا مخالفا بمحيط ترعة الطوارئ بالسلام أول.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 04:56 م
محافظة القاهرة: إزالة 88 عقارا مخالفا بمحيط ترعة الطوارئ بالسلام أول.. صور إزالات العقارات المخالفة بمحيط محور ترعة الطوارئ بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة القاهرة أعمال الإزالة بمحيط محور ترعة الطووارئ، بحى السلام أول شرق العاصمة، والتى استهدفت إزالة العقارات المخالفة وكذلك المتعدية على أملاك الدولة، وذلك ضمن توجيهات الدولة لإزالة التعديات والمبانى المخالفة بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

 

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تمت إزالة العقار رقم 3 شارع مدرسة البيان متفرع من شارع جمال عبد الناصر بحى السلام أول بعدد 7 أدوار بالعقار والمساحة الجارى إزالتها حوالى 1000 متر ، مع، استمرار أعمال إزالة المبانى المخالفة بترعة الطوارئ .

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى العمل حالياً لتنفيذ قرار الإزالة رقم 117 بمساحة 250 متر والقرار رقم 119 مساحة 600 متر، بمحيط ترعة الطوارئ ، حيث يبلغ إجمالى ما تم تنفيذه حالياً حوالى 88 عقار بإجمالى 250 قرار إزالة وجارى الاستكمال ضمن خطة المحافظة وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإزالة المخالفات .

 

وانتهت أجهزة الدولة من إنشاء محور ترعة الطوارئ تقريبا، والذى يصل طوله لـ13.5 كيلو متر وعرضه يسع 100 متر، ويمتد من الدائرى وحتى جسر السويس شرق القاهرة ويتم إنشائه تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، وتخفيف الضغط المرورى على محور جسر السويس وأحياء المنطقة الشرقية، وتبلغ تكلفة تطوير المحور2 مليار جنيه متضمنا إنشاء الكبارى به، وذلك بعد ردم ترعة الطوارئ ، التى كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحى بها منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين، وإنشاء مشروع صرف صحى.

 
إزالات العقارات المخالفة بمحيط محور ترعة الطوارئ بالقاهرة (3)
إزالات العقارات المخالفة بمحيط محور ترعة الطوارئ بالقاهرة 

إزالات العقارات المخالفة بمحيط محور ترعة الطوارئ بالقاهرة (4)
إزالات العقارات المخالفة بمحيط محور ترعة الطوارئ بالقاهرة 

إزالات العقارات المخالفة بمحيط محور ترعة الطوارئ بالقاهرة (5)
إزالات العقارات المخالفة بمحيط محور ترعة الطوارئ بالقاهرة 

إزالات العقارات المخالفة بمحيط محور ترعة الطوارئ بالقاهرة (6)
إزالات العقارات المخالفة بمحيط محور ترعة الطوارئ بالقاهرة 

إزالات العقارات المخالفة بمحيط محور ترعة الطوارئ بالقاهرة (1)
إزالات العقارات المخالفة بمحيط محور ترعة الطوارئ بالقاهرة 

إزالات العقارات المخالفة بمحيط محور ترعة الطوارئ بالقاهرة (2)
إزالات العقارات المخالفة بمحيط محور ترعة الطوارئ بالقاهرة

 


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