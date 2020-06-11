متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

كتب رامى محيى الدين

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن تحريك موعد ساعات الحظر، جاء بناء على مناشدات المواطنين الذين يعملون خارج محافظاتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة الحياة: "تلقينا مناشدات من المزارعين لأن هناك بعض المحاصيل التي تحتاج للجنى في أوقات مبكرة ليبدأ المواطنون في الحركة الساعة الرابعة فجرا.

وتابع: لا يوجد قرار من اليوم جاء بشكل فورى كل القرارات للتخفيف مربوطة بيوم 1 – 7 والإعلان سيكون في شهر 7 وستكون العودة بشكل تدريجى وسنبدأ بالمحافظات الأقل عددا، وعن النوادى ستظل الكافتيريات والمطاعم مغلقة وفتحها سيكون قاصرا على تلقى الاشتراكات وأعمال الصيانة.

وأكمل: العالم حاليا بدأ يعيد االنظر في الإغلاق والنتيجة النهائية انهم لم يحققوا النتائج المتوقعة من الغلق الكامل ودول العالم التي نجحت نجحت بالتزام المواطنين وليس بالغلق الكامل وتايون لم تلجأ للإجراءات المشددة ونجحت من خلال الوعى الكبير لمواطنيها، والتوجه الجديد عالميا تسمح للحركة الضورورية في ظل ضوابط مشددة في الأماكن التي يوجد بها زحام.

وعن السياحة قال: اعتبارا من 1 -7 نتحدث عن 3 محافظات سيكون مسموح للسياحة الوافدة، وفقا لضوابط مشددة، والسياحة الداخلية موجودة منذ أكثر من شهر، وأى سائح لن يغادر المدن الثلاثة إلى القاهرة، من الممكن أن يتنقل بين المدن الثلاث وغير مسموح له بالانتقال إلى القاهرة.

وأكد أن طلبات أصحاب المطاعم والمقاهي مشروعة ولكن الفتح التدريجى يسير بشكل منضبط ولكن المطاعم والمقاهى أماكن عامة ونعمل على ضوابط ربما على بداية شهر 7 نعلن هذه الضوابط.