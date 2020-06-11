اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

الخميس، 11 يونيو 2020 07:50 م
متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر متحدث الوزراء
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن تحريك موعد ساعات الحظر، جاء بناء على مناشدات المواطنين الذين يعملون خارج محافظاتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة الحياة: "تلقينا مناشدات من المزارعين لأن هناك بعض المحاصيل التي تحتاج للجنى في أوقات مبكرة ليبدأ المواطنون في الحركة الساعة الرابعة فجرا.

وتابع: لا يوجد قرار من اليوم جاء بشكل فورى كل القرارات للتخفيف مربوطة بيوم 1 – 7 والإعلان سيكون في شهر 7 وستكون العودة بشكل تدريجى وسنبدأ بالمحافظات الأقل عددا، وعن النوادى ستظل الكافتيريات والمطاعم مغلقة وفتحها سيكون قاصرا على تلقى الاشتراكات وأعمال الصيانة.

وأكمل: العالم حاليا بدأ يعيد االنظر في الإغلاق والنتيجة النهائية انهم لم يحققوا النتائج المتوقعة من الغلق الكامل ودول العالم التي نجحت نجحت بالتزام المواطنين وليس بالغلق الكامل وتايون لم تلجأ للإجراءات المشددة ونجحت من خلال الوعى الكبير لمواطنيها، والتوجه الجديد عالميا تسمح للحركة الضورورية في ظل ضوابط مشددة في الأماكن التي يوجد بها زحام.

وعن السياحة قال: اعتبارا من 1 -7 نتحدث عن 3 محافظات سيكون مسموح للسياحة الوافدة، وفقا لضوابط مشددة، والسياحة الداخلية موجودة منذ أكثر من شهر، وأى سائح لن يغادر المدن الثلاثة إلى القاهرة، من الممكن أن يتنقل بين المدن الثلاث وغير مسموح له بالانتقال إلى القاهرة.

وأكد أن طلبات أصحاب المطاعم والمقاهي مشروعة ولكن الفتح التدريجى يسير بشكل منضبط ولكن المطاعم والمقاهى أماكن عامة ونعمل على ضوابط ربما على بداية شهر 7 نعلن هذه الضوابط.

 

 


السياحة

كورونا

ساعات الحظر

متحدث الوزراء

مواعيد الحظر

مواعيد الحظر اليوم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة