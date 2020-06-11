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متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

الخميس، 11 يونيو 2020 10:36 م
متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة
ماجد تمراز

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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم إرجاء أى قرارات متعلقة بعودة العمل فى المطاعم، مشيرا إلى أن الحكومة تطمح لعودة العمل بهذه المنشآت، ولكن كل آت قريب، وسيتم إعادة النظر فى هذا الأمر، على أن يعودوا للعمل بشكل منضبط، مشيرا إلى أنه إذا كان الوضع الكامل ملائم لاتخاذ إجراءات أكثر انفتاحا كانت الحكومة ستتخذ قرارات مختلفة، مشيرا إلى أن الفيروس بدأ فى فقدان شراسته فى مختلف أنحاء العالم، وبالتالي فإن 85% من الحالات تتعافى بشكل طبيعى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامي رضوان، خلال برنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة dmc، أنه من الصعب التكهن بعدد الحالات المقبلة، ولكن مع نهاية الشهر الجارى، سيتم رصد عدد الحالات بشكل مختلف، موضحا أن التزام المواطنين هو من سيجعل مصر تمر بأقل خسائر ممكن فى الشهر الجارى.

وقال إن قطاع السياحة هو أكثر القطاعات تضررا، ولكن اعتبارا من 1 يوليو ستتم عودة السياحة الداخلية، ومتوقع أن تعود هذه السياحة بشكل إذا إدارة الأمر بشكل جيد دون تفاقم الإصابات، موضحا أن الاجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالقطاع السياحي يختلف من دولة إلى أخرى، مشيرا إلى أن هناك 5 أو 6 محافظات ستكون التأشيرة مجانية بالكامل في القطاع السياحى كعنصر جذب، بالإضافة إلى أن الفنادق ستتبارى من أجل جذب السياح، وهذا التنافس سينتج عنه إفادة للقطاع.

 


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فيروس كورونا

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