اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مايك بومبيو يبحث تعزيز السلام فى الشرق الأوسط مع نظيره النمساوى

الخميس، 11 يونيو 2020 06:44 م
مايك بومبيو يبحث تعزيز السلام فى الشرق الأوسط مع نظيره النمساوى مايك بومبيو
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، مع الكسندر شالنبرج وزير خارجية النمسا، تعزيز السلام فى الشرق الأوسط، ووصف حزب الله اللبنانى بأنه وكيل الإرهاب الإيرانى.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"سرنى التحدث مع وزير الخارجية الكسندر شالنبرج، ممتن لشراكة النمسا في جهودنا المشتركة لتعزيز سلام أكبر في الشرق الأوسط ومحاسبة وكيل الإرهاب الإيراني حزب الله على أنشطته الخبيثة".

بومبيو
 
وفى سياق آخر قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه لا يمكن للجنائية الدولية ملاحقة الجنود الأمريكيين، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست جزءا من المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن اتهامات الجنائية الدولية للجنود الأميركيين غير صحيحة وواشنطن ليست جزءا من المحكمة.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقر عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وفى وقت سابق أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتعامل الحرس الوطنى مع المظاهرات والاحتجاجات فى محيط البيت الأبيض، واعتبر أن الحرس الوطنى تعامل مع الأمر بسهولة بالغة، لحد وصفه بـأنه "نزهة فى حديقة".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر : "قوات الحرس الوطني العظيمة التي اعتنت بالمنطقة المحيطة بالبيت الأبيض، يمكنك بالكاد تصدق مدى سهولة الأمر، وصفه أحدهم بأنه "نزهة في الحديقة"، تم التعامل مع المتظاهرين، المحرضين، الأناركيين، وانتيفا، وغيرهم بسهولة بالغة من قبل الحرس، شرطة العاصمة ، عمل عظيم".


مايك بومبيو

وزير خارجية امريكا

وزير خارجية النمسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة