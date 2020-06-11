مايك بومبيو يبحث تعزيز السلام فى الشرق الأوسط مع نظيره النمساوى

ريهام عبد الله

بحث مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، مع الكسندر شالنبرج وزير خارجية النمسا، تعزيز السلام فى الشرق الأوسط، ووصف حزب الله اللبنانى بأنه وكيل الإرهاب الإيرانى.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"سرنى التحدث مع وزير الخارجية الكسندر شالنبرج، ممتن لشراكة النمسا في جهودنا المشتركة لتعزيز سلام أكبر في الشرق الأوسط ومحاسبة وكيل الإرهاب الإيراني حزب الله على أنشطته الخبيثة".





وفى سياق آخر قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه لا يمكن للجنائية الدولية ملاحقة الجنود الأمريكيين، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست جزءا من المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن اتهامات الجنائية الدولية للجنود الأميركيين غير صحيحة وواشنطن ليست جزءا من المحكمة.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقر عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وفى وقت سابق أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتعامل الحرس الوطنى مع المظاهرات والاحتجاجات فى محيط البيت الأبيض، واعتبر أن الحرس الوطنى تعامل مع الأمر بسهولة بالغة، لحد وصفه بـأنه "نزهة فى حديقة".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر : "قوات الحرس الوطني العظيمة التي اعتنت بالمنطقة المحيطة بالبيت الأبيض، يمكنك بالكاد تصدق مدى سهولة الأمر، وصفه أحدهم بأنه "نزهة في الحديقة"، تم التعامل مع المتظاهرين، المحرضين، الأناركيين، وانتيفا، وغيرهم بسهولة بالغة من قبل الحرس، شرطة العاصمة ، عمل عظيم".