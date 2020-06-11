ليه معظم الرجالة اطول من الستات... وهل للهرمونات دور فى ذلك؟

كتبت نهير عبد النبى

"ليه الرجالة دايما أطول من الستات"، هو السؤال الذى نحتار فيه دائما فهل ذلك له علاقة بالجينات الوراثية أم هرمونات فى الجسم تختلف من الرجل للمرأة تجعل أغلب الرجال أطول من السيدات، وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، توصلت دراسة إلى أن الرجال فى الغالب أطول من النساء بسبب هرمون الاستروجين، وهو الهرمون الجنسي الأنثوي الأساسي الذي يحكم أيضًا نمو العظام ، ويبلغ ذروته في وقت سابق عند الإناث.

تؤدي المستويات المرتفعة من هرمون الاستروجين التي يطلقها المبيضان خلال فترة البلوغ إلى إصابة النساء الشابات بطفرة نمو تصل عادة إلى الذروة في سن المراهقة المبكرة.

ومع ذلك ، فإن مستويات هرمون الاستروجين أقل في الأولاد وتصل إلى الذروة بعد عدة سنوات في المتوسط ​​، مما يسمح لعظامهم بمواصلة النمو لفترة أطول ، لذلك ينتهي بهم الأمر إلى ارتفاع أطول.

اقترح عالم الطبيعة البريطاني تشارلز داروين في كتابه 1871 The Descent of Man أن الاختيار الجنسي كان السبب الرئيسي للاختلافات العامة في الحجم بين الذكور والإناث.

ومع ذلك ، فإن الناتج الهرموني المختلف للمبايض والخصيتين يؤثر على بنية العظام ويمكن أن يفسر بدقة أكبر الاختلافات الجسدية ، كما يجادل عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي.

وقال هولي دونسوورث ، عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية في جامعة رود آيلاند ، ان هناك الكثير من الأهمية التي نضعها على اختلافاتنا في حجم الجسم ، كما لو أن هذا هو الاختلاف الأساسي بين الجنسين" ، هذا ما يعتقده الناس حقيقة ، وإذا كنت لا توافق على ذلك ، فإنهم يعتقدون أنك تنكر العلم.، فان عبء الإثبات على الانتقاء الجنسي أكبر بكثير مما يدركه الناس."

وقالت إن التفسيرات التطورية للاختلافات في الهيكل العظمي تركز بشكل ضيق للغاية على "الرجال ذوي القدرة التنافسية الكبيرة" و "نساء الولادة العريضة" ، والذي يتناسب أيضًا مع المفاهيم الشائعة لكيفية اختلاف الرجال بشكل عام عن النساء.

لكن المنافسة في الذكور يمكن أن تكون نتيجة للاختلاف في حجم العظام الناجم عن هرمون الاستروجين ، وليس سببا ، كما تدعي.

في حين أن ارتفاع الإنسان يختلف عالميًا ، فإن جميع السكان يظهرون نفس النمط حيث متوسط ​​طول الذكور البالغين أكبر من متوسط ​​طول الإناث البالغات.

تم أخذ عينة من المراهقين في الولايات المتحدة ، بعد نفس مسار النمو تقريبًا من عامين ، أظهر كل من الذكور والإناث أن طولهم يبلغ حوالي 62 بوصة عند 13 عامًا.

ولكن بعد ذلك ، يتسطح منحنى نمو الإناث للوصول إلى متوسط ​​ارتفاع نهائي يبلغ حوالي 64 بوصة ، أي أقل من متوسط ​​الذكور البالغ 70 بوصة.

في حين ينمو الأطفال من الجنسين في البداية بنفس المعدل قبل البلوغ ، فإن المبيضين يزيدون من إنتاج هرمون الاستروجين خلال فترة البلوغ ، مما يحفز لوحات نمو العظام.

يولد الأطفال الرضع بعظام غير مستخدمة وأكثر مرونة للسماح بالنمو المستمر والقدرة على الضغط من قناة ولادة الأم.

تعمل العظام غير المستخدمة أيضًا على تقليل الإصابة عندما يتعرض الطفل لحادث.

يمكن لحقيقة أن المبيضين يزيدون من إنتاج هرمون الاستروجين ويحفزون نمو صفائح العظام يمكن أن يفسر لماذا تكون الفتيات المراهقات أطول بشكل عام من الأولاد في نفس العمر.

ومع ذلك ، فإن المستويات العالية من هرمون الاستروجين تجعل أيضًا لوحات نمو العظام تلتحم معًا ، مما يضع حدًا لنمو الطفرة.

ينتج الرجال هرمون الاستروجين في الخصيتين والغدد الكظرية ، على الرغم من أنه في مستويات أقل من النساء، ويتوسع حوض الأنثى أيضًا أكثر من الذكور بسبب هرمونين - هرمون الاستروجين ، المسؤول عن تنظيم الجهاز التناسلي للأنثى ، والاسترخاء ، الذي ينتج وتوظف من قبل أنسجة منطقة الحوض المنبعثة من المشيمة أثناء الحمل.

أثناء نمو العظام ، يتوسع الحوض الأنثوي أكثر من الذكور بسبب الإستروجين والاسترخاء الذي تنتجه وتوظفه أنسجة منطقة الحوض، وقال دونزورث إن حوض الجنين ، بين سبعة أشهر والولادة ، تظهر اختلافات في الجنس تشير بالفعل إلى تلك الموجودة لدى البالغين.

وحول الانتقال إلى مرحلة البلوغ ، يميل الحوض الأنصفي إلى الاندماج في وقت مبكر عن ذكور الذكور في جميع المواقع ، مما يعكس الاختلافات العامة بين الجنسين في دمج العظام.