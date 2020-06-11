لجنة الوظائف القيادية بجامعة دمياط تعقد اجتماعا لاختيار مدير للشئون القانونية

دمياط معتز الشربينى

عقد بقاعة الاجتماعات بحرم جامعة دمياط الجديد اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية كل من:

الدكتور عبد الحميد خضر – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حمدان المتولي – نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شريف خاطر – عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة – عضواً من الخارج، الدكتور عبد الحكيم نجم الأستاذ بكلية التجارة بجامعة المنصورة عضواً من الخارج، الدكتور تامر صالح – الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنصورة عضواً من الخارج، وذلك في إطار استكمال إجراءات اختيار مدير عام الشئون القانونية بالجامعة، حيث سيتم الاختيار من بين عدد (3) متقدمين.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يعد هو الاجتماع الأول الذي ينعقد بقاعة الاجتماعات وجهاً لوجه منذ بدء جائحة كورورنا عوضاً عن استخدام تقنية الفيديو كونفرانس التي كان يتم استخدامها عقب بدء الجائحة.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بتوفير الشروط اللازمة لتحقيق التعقيم والتباعد الاجتماعي، حيث تم استخدام بوابات التعقيم بمدخل المرحلة الأولى بحرم الجامعة الجديد، كما تم مراعاة التباعد الاجتماعي بقاعة الاجتماعات.

من ناحية أخرى أعلنت جامعة دمياط عن وصول بوابات التعقيم للجامعة ضمن الخطة الاحترازية لمكافحة العدوي بداخل الجامعة ،حيث وصل إلي الجامعة بوابات التعقيم التي سبق وان طلبتها الجامعة لتغطي جميع بوابات الكليات المختلفة والمدن الجامعية والحرم الجامعي الجديد ومبني الادارة العامة، وجاري الآن تركيب البوابات تباعا في الاماكن المختلفة بمعرفة الشركة الموردة.

وتتضمن الإجراءات توريد عدد كاف من أجهزة الكشف عن الحرارة عن بعد ورشاشات التعقيم المحمولة ، لتسليمها الي المسئولين بكل منشأ من منشآت الجامعة.