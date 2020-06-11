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لجنة إدارة أزمة كورونا تعقد اجتماعا لبحث عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا

الخميس، 11 يونيو 2020 10:50 ص
لجنة إدارة أزمة كورونا تعقد اجتماعا لبحث عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عودة النشاط الرياضى والصلاة بالمساجد وحركة الطيران والسياحة وحسم موقف حظر التجوال، وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعاتالدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعضالنوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيقالإجراءات الاحترازية والوقائية. 
 
 
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي "اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دورالعبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ،بحيث تضمن سلامة المواطنين".
 
 
 
 

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