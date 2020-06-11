لبنان يرحب بالمبادرة المصرية لحل الصراع فى ليبيا

بيروت (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن ترحيبها بالمبادرة التى أطلقتها مصر لحل الصراع الذى تشهده ليبيا، وذكرت الخارجية اللبنانية - في بيان لها اليوم الخميس - أنها تثمن الجهود التي تبذلها مصر في سبيل الوصول إلى حل عادل وشامل يؤمن السلم والاستقرار لليبيا ويعيد الأمن والازدهار لشعبها.

ورحبت جميع الدول بالمبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت الماضي بعنوان "اعلان القاهرة"، والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المُتصارعة في ليبيا، إضافة إلى أهمية توحيد مؤسسات الدولة الليبية، ورفض أي تدخل خارجي بما يمس السيادة الليبية. هذا وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان لها أمس الأحد على وجوب إستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة. كما أدان البيان اكتشاف عدد من الجثث في مستشفى ترهونة داعيًا حكومة السراج إلى توضيح الأمر.