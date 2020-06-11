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كيف ردت CNN على طلب حملة ترامب الاعتذار عن استطلاعها للرأى؟

الخميس، 11 يونيو 2020 10:16 ص
كيف ردت CNN على طلب حملة ترامب الاعتذار عن استطلاعها للرأى؟ ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب أرسلت خطابا لها تطالبها بالتراجع والاعتذار عن استطلاع رأى نشرته مؤخرا أظهر تراجع الرئيس أمام المرشح الديمقراطى المفترض جو بايدن.

 

 وقالت الشبكة إن طلب الحملة احتوى على ما وصفته الشبكة بمزاعم عديدة مضللة وغير صحيحة، وتم رفضه على الفور من قبل الشبكة.

 وكتب المستشار العام لسى إن إن ونائب رئيسها التنفيذى ديفيد فيجيلانت يقول: على حد معرفتى، فإن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تهديد سى إن إن بإجراء قانونى فى تاريخها البالغ 40 عاما، لأن سياسى أمريكى أو حملة انتخابية لم تعجبها نتائج استطلاعات لسى إن إن.

وأضافت الشبكة أنها سبق وتلقت تهديدات قانونية من قادة سياسيين فى الماضى، وكانت فى الغالب تأتى من فنزويلا أو أنظمة أخرى ليس لديها احترام للإعلام الحر والمستقل.

 

وتابع فيجيلانت قائلا إن رسالة حملة ترامب لا أساس لها من الصحة والواقع، وهى محاولة أخرى من سوء النية من قبل الحملة للتهديد بالتقاضى لإسكات الكلام الذين لا يريدون من الناخبين قراءته أو سماعه.

 

وكان مساعدو ترامب قد وصفوا الاستطلاع بأن زائف وحيلة، واتهموا سى إن إن بمحاولة خنق الزخم والحماس للرئيس وتقديم رؤية عامة خاطئة حول الدعم الحقيقى عبر أمريكا للرئيس.

 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إنه سيعقد مؤتمرا انتخابيا في مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما هذا الأسبوع، بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة الكورونا.

 

 وقد أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيعقد تجمعات انتخابية في أوكلاهوما وفلوريدا وأريزونا ونورث كارولينا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.


 


دونالد ترامب

حملة ترامب

سى ان ان

cnn

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