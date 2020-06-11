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كولومبيا تعلن اعتقال جاسوس عسكرى فنزويلى

الخميس، 11 يونيو 2020 05:08 م
كولومبيا تعلن اعتقال جاسوس عسكرى فنزويلى الشرطة الكولومبية
كتب محمد جمال

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في تصعيد جديدة لحدة التوتر بين الجارتين، أعلنت كولومبيا عن اعتقالها عنصرا من الجيش الفنزويلي وصل البلاد بدعوى أنه لاجئ، بهدف تنفيذ "عمليات تجسس".

وأكد الجيش الكولومبى فى بيان له أن اعتقال الجاسوس المفترض تم أمس الأربعاء عند نقطة تفتيش في طريق رابط بين مدينة فاليدوبار ومنطقة لا غواخيرا قرب حدود البلدين، بعد عام من التحقيق المخابراتي بحقه.

واتهم البيان بحسب "روسيا اليوم" الشخص بالتجسس على مواقع عسكرية كولومبية، مشيرا إلى العثور على وثائق تؤكد أنه عسكري فنزويلي برتبة ملازم ثان، يدعى خيراردو خوزيه روخاس كاستيليو.

وذكر البيان أن الجاسوس المزعوم تم إحالته إلى الجهات المختصة، مشددا على أن أنشطته كانت تشكل خطرا على الأمن القومي الكولومبي.


كولومبيا

فنزويلا

كورونا

جاسوس

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