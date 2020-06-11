اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 01:20 م
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

الخميس، 11 يونيو 2020 11:46 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 11 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم فتية، وذكر نادى الأسير الفلسطينى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ اليوم /الخميس، أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم، و3 من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين اثنين من بلدة عزون شرق قلقيلية، وآخر من بلدة الظاهرية في الخليل.
 

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى،اعتقلت 19 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت من الخليل خمسة فلسطينين من بلدة يطا جنوب المحافظة، واستولت على مخرطة تعود لعائلتهم، ومن بلدة الشيوخ، اعتقلت شخصين أخرين، وداهمت عددا من منازل المواطنين في بلدة دورا وفتشتها، كما اقتحمت بلدة بني نعيم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت من القدس، ثلاثة شبان من بلدة العيسوية شمال شرق المسجد الأقصى وداهمت عدة منازل، وأربعة أخرين من البلدة القديمة 
وفلسطينين آخرين جرى اعتقالهما من بلدة بيت عنان.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة بيت فوريك شرق المدينة، علما بأنه يعاني من مشاكل صحية في الأعصاب، كما اعتقلت ثلاثة من بلدتي دير أبو ضعيف، وقباطية .. وفي طوباس، اعتقلت فلسطيني يبلغ من العمر (60 عاما) بعد مداهمة منزله في المدينة وتفتيشه، إضافة إلى اعتقال فلسطيني من على حاجز عسكري قرب البحر الميت، واثنين آخرين من بلدتي دير أبو مشعل وكفر نعمة برام الله والبيرة.

 


قوات الاحتلال

اسرائيل

بيت لحم

الضفه الغربيه

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