قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 11 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم فتية، وذكر نادى الأسير الفلسطينى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ اليوم /الخميس، أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم، و3 من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين اثنين من بلدة عزون شرق قلقيلية، وآخر من بلدة الظاهرية في الخليل.



يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى،اعتقلت 19 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت من الخليل خمسة فلسطينين من بلدة يطا جنوب المحافظة، واستولت على مخرطة تعود لعائلتهم، ومن بلدة الشيوخ، اعتقلت شخصين أخرين، وداهمت عددا من منازل المواطنين في بلدة دورا وفتشتها، كما اقتحمت بلدة بني نعيم.