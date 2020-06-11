وفي سياق اخر ،القت قوة مشتركة من وزارة الداخلية العراقية القبض على أحد عناصر داعش في محافظة نينوى.

وذكرت وزارة الداخلية-في بيان لها-:" إن قوة مشتركة من مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبعد ورود معلومات دقيقة وتعاون المواطنين، من القاء القبض على الداعشي ( ح ا ج ج ) والذي كان يعمل فيما يسمى ( الحسبة ) خلال فترة سيطرة (د.ا.ع.ش) على مدينة الموصل، و تم القبض عليه في سيطرة ( النصر ) طريق موصل _ بغداد جنوبي مدينة الموصل".