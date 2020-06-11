قرار جمهورى بندب نائب رئيس محكمة النقض مساعدًا أول لوزير العدل

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 253 لسنة 2020، بندب القاضى نجاح أحمد محمد موسى، نائب رئيس محكمة النقض، للعمل مساعدًا أول لوزير العدل.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.