الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهورى بندب نائب رئيس محكمة النقض مساعدًا أول لوزير العدل الخميس، 11 يونيو 2020 09:45 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 253 لسنة 2020، بندب القاضى نجاح أحمد محمد موسى، نائب رئيس محكمة النقض، للعمل مساعدًا أول لوزير العدل. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية. السيسي الجريدة الرسمية مساعد اول وزير العدل نائب رئيس محكمة النقض عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة بالأسماء.. قرار جمهورى بندب قضاة للعمل مساعدين لوزير العدل الخميس، 11 يونيو 2020 09:37 ص الجريدة الرسمية تنشر الموافقة على مبادرة شمال سيناء بمنحة إضافية 6ملايين دولار الخميس، 11 يونيو 2020 09:32 ص السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. «الرئيس الإنسان» عشرات المواقف أكدت انحيازه للطبقات الكادحة والأبطال والموهوبين وأصحاب الهمم.. زيارة ضحية التحرش وتقبيل رأس آباء وأمهات الشهداء.. وإفطار رمضانى مع الجنود فى الكمين الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:00 م السيسى يتابع إجراءات الحكومة المتخذة لمكافحة انتشار كورونا.. ويوجه بتكثيف حملات التوعية على المواطنين بشأن التعامل مع الوباء.. ويطالب بتنفيذ أقصى درجات تأمين الطلاب والقائمين على المنظومة بامتحانات الثانوية الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:55 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الأرصاد: نسب الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا الحكومة تعلن بعد قليل نتائج اجتماع إدارة أزمة كورونا بشأن عودة الحياة تدريجيا البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة التعليم: منح تسهيلات كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات 12 مطلبا لـ"إسكان البرلمان" للبت فى أزمة محور ترعة الزمر.. اقرأ التفاصيل المزيد من Trending Plus
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