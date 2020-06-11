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قتلها كورونا وحرمها الإهمال من قبر عائلتها..أسرة متوفاة تبحث عن جثمانها بعد استلام جثة رجل

الخميس، 11 يونيو 2020 11:42 م
قتلها كورونا وحرمها الإهمال من قبر عائلتها..أسرة متوفاة تبحث عن جثمانها بعد استلام جثة رجل جثه -ارشيفية
الغربية عادل ضرة

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شهدت مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحي واقعة غريبة بعد أن حدث خطأ لقيام إدارة المستشفى بتسلم جثة بديلة لجثة سيدة متوفاة بفيروس كورونا المستجد لأهليتها بعد وفاتها داخل الحجر الصحى.

كانت سيدة من مدينة المحلة قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها للحجر الصحي بكفر الزيات ولكن تدهورت حالتها الصحية وتوفيت متأثرة بإصابتها بكورونا، وقامت المستشفى بالاتصال بأسرتها للحضور بسيارة إسعاف لاستلام الجثمان ودفنها، إلا أن نجلها فوجئ بأن الجثة ليست جثة والدته وإنما هي جثة لرجل آخر متوفي دخل الحجر الصحي.

وكشف نجل السيدة المتوفاة، أنه تلقي اتصالا من المستشفى بوفاة والدته وطلب منه إحضار سيارة إسعاف لاستلام الجثمان، مشيرا إلى أنه قام بفتح الكفن لرؤية جثمان والدته وفوجئ بأن الجثة ليست لوالدته وإنما هي جثة شخص آخر.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه عندما تساءل عن مكان جثمان والدته فأجابه مسئولي المستشفى أن جثمان والدته تم تبديله بالخطأ مع جثمان آخر، وأن جثمان والدته تسلمته أسرة المتوفي الذي تسلموا جثته وقاموا بدفنه بمقابر أهليته بكفر الزيات.

في الوقت الذي تجمع فيه عدد من أهلية المتوفاة أمام المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة واستلام جثمانها.


اخبار عاجله

الحجر الصحي بكفر الزيات

مستشفى كفر الزيات العام

جثة متوفاة بكورونا

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