فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

كتبت هند مختار

أعلنت الحكومة المصرية في مؤتمر صحفى اليوم الخميس عدد من القرارات من بينها:

- استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا اعتبارا من الأحد القادم وحتى الثلاثاء 30 يونيو

- مد عمل المحلات العامة لمدة ساعة لينتهى العمل بها في السادسة مساءا بدلا من الخامسة مساء.

-استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة حتى نهاية الشهر الحالي

- السماح للنوادى الرياضية بتلقى إشتراكات أعضائها اعتبارا من 15 يونيو الحالي وحتى 30 يونيو

-دراسة فتح دور العبادة إعتبارا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا وطبقا للموقف الصحى واتباع إجراءات الوقاية

-عودة حركة السياحة والطيران في المحافظات السياحية الأقل إصابة اعتبارا من أول يوليو

-عقد امتحانات الثانوية العامة فى موعدها مع الشروط والإجراءات المتفق عليها