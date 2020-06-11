فيديو وصور لانقلاب سيارة نقل أعلى الدائرى واصطدامها بـ 3 سيارات أخرى

كتب عبد الرحمن سيد

حصل اليوم السابع على صور لحادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط" السن" واصطدامها بـ 3 سيارات وتهشمهم أعلى الطريق الدائرى، وذلك فى الاتجاه القادم من المعادي اتجاه المنيب أعلي البساتين، ونتج عن الحادث اصابة شخصين.



تصادم سيارات

كانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغا من الخدمات المعنية أعلى الدائرى بوجود كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط"سن" واصطدام 3 سيارات فى القادم من المعادي اتجاه المنيب اعلي البساتين، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولى مدير المرور بانتقال رجال المرور الى مكان الحادث وتم الدفع بالاوناش لرفع اثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.



حادث تصادم

وعززت، اليوم الخميس، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.



حادث مرورى

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.