فيديو ..محاضرات افتراضية بمشاركة علماء حاصلين على نوبل بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظم مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم، والذي يستضيفه المركز منذ عام 2005، محاضرات افتراضية بمشاركة علماء حاصلين على جائزة نوبل في مجالات علمية مختلفة.

وتم بث المحاضرة "أون لاين " على الصفحة الرسمية "الفيس بوك" لمركز الدراسات البرامج الخاصة ،وقام بإلقاء المحاضرة السير ريتشارد جون روبرتس، الحاصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب سنة 1993 وهو حاليًا الرئيس التنفيذي العلمي للمعامل الحيوية لنيو انجلاند بالولايات المتحدة. وهو في الأصل عالم كيمياء حيوية وبيولوجيا جزيئية بريطاني. والمحاضرة باللغة الإنجليزية تحت عنوان "الحقيقة والخيال حول الكائنات المعدلة وراثيًا".

وتناولت المحاضرة تكنولوجيا الكائنات المعدلة وراثيًا ومدى أمان هذه التكنولوجيا، وهل يمكن للمحاصيل المعدلة وراثيًا أن تسهم في حل مشكلة الجوع وسوء التغذية خاصة في البلدان الفقيرة. بالإضافة الي ذلك، تتطرق المحاضرة لبعض الأمثلة عن كيفية قيام الكائنات المعدلة وراثيًا بحل مجموعة متنوعة من المشكلات التي تواجه البشرية.

وقدأكد الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية حرص المكتبة على استضافة كبار الشخصيات العلمية والأكاديمية الدولية البارزة وخاصة العلماء الحاصلين على جائزة نوبل وإتاحة الفرصة لجمهور مكتبة الإسكندرية الاستفادة من معارف وعلوم وخبرات هؤلاء العلماء المتميزين وذلك تحقيقا لرسالة المكتبة بأن تكون مركزا للتميز في إنتاج ونشر المعرفة.

تأتي المحاضرة علي الانترنت تمشيا مع جهود مكتبة الإسكندرية في نشر المعارف، وتقديم خدماتها إلى نطاق واسع من الجمهور في سياق مواجهة فيروس كورونا المستجد.