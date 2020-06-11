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فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

الخميس، 11 يونيو 2020 12:07 م
فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام
كتبت ــ هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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أعلن الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، علي استمرار الإغلاق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، في 27 محافظة، حتي 30 يونيو، وكان قد أكد أن الدولة تتابع الوضع الصحى على مستوى الجمهورية أولا بأول، ووضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة فى البلاد تدريجيا فى ضوء تطورات الموقف الصحى، وتتميز هذه الخطط بالمرونة مع أى تطور فى الحالة الصحية.

كما أكدت الحكومة، استمرار حظر التجوال من الثامنة مساءً وحتى الرابعة فجرا بدلا من الخامسة صباحا اعتبارا من الأحد المقبل، ودراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا وطبقا لتطورات الموقف الصحى. 
 

 

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