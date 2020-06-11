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فيديو.. أول عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 06:15 م
فيديو.. أول عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا
كتب محمد قاسم

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شهد مستشفى قها للحجر الصحي أول حالة ولادة لسيدة تعمل صيدلانية أصيبت بفيروس كورونا خلال عملها بمستشفى ناصر العام تدعي شيماء والتى أصيبت بالعدوي أثناء عملها وتم حجزها بالمستشفى وعندما عانت من آلام الولادة أجريت عملية الولادة لها داخل مستشفى عزل قها وأطلقت علي المولودة اسم "مسك".

 

وقام فريق طبي بالإشراف علي عملية الولادة القيصرية مكون من الدكتور احمد مصطفى متولي استشاري التخدير و الدكتورة اماني نجاح استشاري التخدير والعناية

 والدكتور اسلام شمس أخصائي النساء والتوليد والدكتور أحمد سامي نائب النساء والتوليد، والدكتور محمود صبيح أخصائي الأطفال وحديثي الولادة وفريق التمريض كل من دعاء عبالرازق وحنان فرحات وإيمان سليمان وقام بالإشراف علي تعقيم الأجهزة المهندس رضا عرفات رئيس قسم الصيانة والأجهزة الطبية بمستشفى عزل قها.

 

 

 

 


ولادة قيصيرية

ولادة طفل لام مصابة

كورونا

مسك

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