اليوم السابع
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فض 5 أسواق عشوائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالبحيرة (صور)

الخميس، 11 يونيو 2020 02:02 م
فض 5 أسواق عشوائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالبحيرة (صور) فض الأسواق - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة ، عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية وقسم الإشغالات وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة والعلاقات العامة لمواجهة إقامة الاسواق العشوائية بالمخالفة ، للإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

وأسفرت الحملات الرقابية عن فض 5 أسواق عشوائية بمراكز وادى النطرون المحمودية وأبو حمص .

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية تطبيق القرارات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بكل حزم وضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق هذه الإجراءات،مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقآ للقانون حفاظآ على أرواح المواطنين ، وذلك كتدبير احترازى لمنع إنتشار فيروس كورونا.

يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، قد وجه بتواصل الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة إلى وجود التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

وأكد محافظ البحيرة إلغاء الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتى يترتب عليها أى تجمعات للمواطنين.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطنى المحافظة، وذلك من خلال الخطة الشاملة الموضوعة فى هذا الشأن.

كما وجه محافظ البحيرة باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والصيدليات لضبط المخالفين فى إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا


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