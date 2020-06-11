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الخميس، 11 يونيو 2020 05:15 م
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فض الأسواق الأسبوعية واليومية فى المنيا لمواجهة كورونا.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 05:10 م
فض الأسواق الأسبوعية واليومية فى المنيا لمواجهة كورونا.. صور فض أسواق المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تمثل الأسواق اليومية والاسبوعية بؤرا قد تساهم فى نشر فيروس كورونا وقد أعلنت الوحدات المحلية التصدى لتلك الأسواق بمنتهى الحسم ومنع إقامتها ، حيث قال العقيد محمد صلاح رئيس مجلس مدينة المنيا إنه وجه بالتصدى لتلك الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع إقامتها وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لافتا إلى أن الوحدة المحلية تمكنت اليوم من فض سوق الطيور بمنطقة الحبشى بمدينة المنيا ، وكذلك الشوارع الجانبية المتفرعة منه بشارع محمد بدوى .

وأضاف أنه تم تشكيل حمله مكبرة لإخلاء كوبرى القنطرة غرب ومنع وجود التجمعات للباعة الجائلين ، ومنع وجود أى الشغالات على الكوبرى لتسيير حركة المرور ، وأكد أن المواطنين عليهم دورا كبيرا فى الالتزام بالاجراءات التى يتم تطبيقها وعدم التجمعات والمخالفة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وفى سمالوط تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط ، برئاسة محمد سيد رئيس المركز والمدينة ، فى شن حملة مكبرة التصدى الأسواق وفض التجمعات ، حيث تم فض سوق الطيبة بقرية شوشه الاسبوعى ، و قال رئيس المركز أنه لابد من الالتزام بقرارات المحافظة ومجلس الوزراء للحماية من انتشار فيروس الكورونا.

وأكد أنه وجه رؤساء الاحياء بضرورة الاستمرار والعمل يوميا على تسوية الشوارع بالمدينة بالجليدرات ورفع القمامة منها ونقلها للمحطة الوسيطة إلى جانب الاستمرار فى أعمال تطهير مبنى الوحدة المحلية بسمالوط ورشه تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس الكورونا المستجد.

ومن ناحيته شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على رؤساء المراكز والمدن بالتصدى بمنتهى الحسم لمنع التجمعات ، وفض الأسواق وتنفيذ القرارات فى هذا السان، وطالب بالاستمرار فى أعمال الرش والتطهير والتعقيم لأماكن التجمعات والميادين والشوارع .

 

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فض أسواق المنيا

 

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فض أسواق المنيا

 

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فض أسواق المنيا

 

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فض أسواق المنيا

 

 


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