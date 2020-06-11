فرنسا تسجل أقل من 30 وفاة بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالى

رويترز

سجلت فرنسا 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، وذلك بعدما كان المتوسط اليومي للوفيات 50 حالة خلال الأسبوعين الماضيين لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29346 وهي خامس أعلى حصيلة وفيات بالعالم.

وأعلنت فرنسا رفع توقعاتها لتكلفة إجراءات التعامل مع الأزمات لنحو 136 مليار يورو في ثالث مراجعة للميزانية منذ بداية العام، وفقا لموقع روسيا اليوم، حيث قالت في تحديث للميزانية إنها قدرت التكلفة عند 110 مليارات يورو في أبريل، ولكنها أجرت تعديلا ليرتفع المبلغ بعد أخذ تراجع إيرادات الضرائب والإنفاق الإضافي في الحسبان. وتراجع اقتصاد فرنسا بعد أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار الفيروس.

وفى وقت سابق قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، إن الحكومة تبحث إمكانية رفع الإجراءات الصحية الطارئة، التي فرضت للتعامل مع جائحة كوفيد 19، في العاشر من يوليو وأضاف أن تاريخ العاشر من يوليو المقترح واحد من عدة خيارات يتم بحثها في الوقت الراهن.