اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

علماء بـ"أوكسفورد" يدرسون أنماط النوم والأرق فى زمن الكورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 06:33 م
علماء بـ"أوكسفورد" يدرسون أنماط النوم والأرق فى زمن الكورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تدرس مجموعة دولية من علماء الأعصاب كيف ينام العالم، أو يجافيه النوم، وسط تفشي جائحة مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذى قلب عمل أعداد لا تحصى من الناس وحياتهم الاجتماعية والأسرية رأسا على عقب.

معروف أن النوم عنصر حيوي للصحة البدنية والعقلية خاصة بالنسبة لالتئام الأنسجة وتجدد الخلايا والمناعة والذاكرة ولتنظيم الحالة المزاجية والانفعالات.

ومع شكاوى الكثيرين مع تفشي الجائحة من مشاكل النوم، ومنها عدم القدرة على الدخول في النوم وعدم القدرة على الاستمرار في النوم أو الأحلام الواضحة، سيحقق المشروع الذي يشارك في قيادته علماء أعصاب من جامعة أوكسفورد البريطانية في أثر مشاكل النوم هذه على صحة الناس وأدائهم اليومي.

وستدمج الدراسة أبحاثا من النمسا وكندا والصين وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج واليابان والنرويج والولايات المتحدة.

وقال كولن إسبي أستاذ طب النوم بجامعة أوكسفورد "النوم الكافي الجيد يساعدنا على التكيف، لذلك من المقلق رصد أنماط لقلة النوم وسط الجائحة. نأمل في دراسة ذلك... بتفصيل أكبر".

وستبحث الدراسة في أثر الانعزال الاجتماعي مثل العزل العام أو العزل الاختياري على النوم. وستبحث الدراسة كذلك كيف تؤثر مشكلات النوم على خطر الإصابة بالفيروس وكيف تؤثر الأعراض النفسية مثل القلق والاكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة وتتأثر بالنوم.

ويقول الباحثون إن هدفهم هو فهم كيف ظهرت مشكلات النوم وكيف تفاعلت أنماط النوم في زمن الجائحة مع أسلوب الحياة والصحة والحالة المعنوية.

وستغذي البيانات التي يجمعها فريق البحث قاعدة بيانات دولية. ويقول إسبي إن النتائج "ستساعد العلماء على فهم التحديات، وكذلك على إيجاد حلول لكي تنام الشعوب ملء الجفون وتتمتع بالصحة".


كورونا

فيروس كورونا

نوم فى زمن كورونا

ارق كورونا

اكسفورد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة