طوكيو تسمح لجميع الشركات بالعودة للعمل من 19 يونيو

رويترز

قالت صحيفة نيكي اليابانية اليوم الخميس، إن العاصمة طوكيو تعتزم السماح لجميع الشركات بالعودة للعمل اعتبارا من 19 يونيو وإلغاء طلبات الإغلاق التي أصدرتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأت طوكيو بالفعل في تخفيف القيود هذا الشهر بعد أن أنهت الحكومة حالة الطوارئ في أواخر مايو. لكن المرافق التي تعتبر عالية المخاطر مثل قاعات الحفلات الموسيقية ظلت مغلقة في حين عادت المطاعم والحانات للعمل لعدد ساعات أقل من المعتاد.

وتخطط اليابان لتخفيف قيود السفر المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 من خلال السماح لما يصل إلى 250 مسافرا أجنبيا يوميا من استراليا ونيوزيلندا وتايلاند وفيتنام بدخول البلاد، وذلك وفقا لما أعلنه مصادر حكومية اليوم الخميس.