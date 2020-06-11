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طقس الخليج.. أمطار متوسطة فى السعودية وغائم بالإمارات والبحرين رطباً

الخميس، 11 يونيو 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار متوسطة فى السعودية وغائم بالإمارات والبحرين رطباً طقس
كتب مايكل فارس

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو اليوم الخميس، ويقدم لكم "اليوم السابع"، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

 

السعودية

 

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى شبه تدني في مدى الرؤية ، تشمل محافظات الداير بني مالك، وأحد المسارحة، والحرث، و الريث ، والعيدابي ، و فيفا، و هروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

 

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً مع احتمال تكون السحب الركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح "الجمعة" على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة.

 

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 20- 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:25 والمد الثاني عند 28 :04 والجزر الأول عند الساعة 11:05 والجزر الثاني عند الساعة 22:25، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 01: 14 والمد الثاني عند الساعة 01:18 والجزر الاول عند الساعة 20:26 والجزر الثاني عند الساعة 51:07

 

البحرين

 

فادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين من الساعة السادسة مساء الأربعاء وحتى الساعة السادسة مساء الخميس سيكون رطبا نسبيا أحيانا هذه الليلة وحار خلال النهار، كما أن الرياح ستكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، وتكون شمالية بوجه من 10 إلى 15 عقدة احيانا خلال النهار.

 

 


طقس

طقس الخليج

الامارات

السعوديه

البحرين

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