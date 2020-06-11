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ضبط 2000 علبة سجائر فى مخزن بدون ترخيص بالغربية

الخميس، 11 يونيو 2020 02:53 ص
ضبط 2000 علبة سجائر فى مخزن بدون ترخيص بالغربية سجائر أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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شنت مديرية التموين في محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة بالتعاون مع ضباط مباحث التموين لضبط السلع الغير صالحة للاستهلاك بمراكز ومدن المحافظة .

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 2000 علبة سجائر داخل مخزن بدون ترخيص بكفر الزيات وتم عمل محضر رقم 23163 جنح أمن دولة طوارئ وتم التحفظ على المضبوطات لحين عرضها على النيابه العامة.

 

فيما تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، صباح أمس الأربعاء، من ضبط 3800 عبوة دواء منتهيه الصلاحيه بطنطا، خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق.

 

جاء خلال حملة برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين و عادل فتحى مدير الاداره ، والتي كضمت ياسر مراد رئيس الرقابه ومحمد الشيخ ، والتي أسفرت عن ضبط 3800 عبوة دواء منتهيه الصلاحيه انتهاءفبراير2020 من مخزن بمنطقة  الاستاد ثان طنطا ، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر برقم 13375 جنح قسم ثان طنطا ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وكانت مديرية التموين بالغربية، بشن حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تمكنت خلالها من ضبط 105عبوة كريمات ومعطرات جو منتهية الصلاحية معروضة للبيع للجمهور داخل محل مستحضرات تجميل بدائرة قسم أول طنطا.

 

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه قد وجه بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التجارية لضبط المخالفين والخارجين علي القانون ومحتكري السلع لتحقيق أرباح طائلة بدون وجه حق.

 

وودت معلومات للمهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بقيام صاحب محل مستحضرات تجميل بدائرة قسم أول طنطا، بتجميع كميات كبيرة من المستحضرات منتهية الصلاحية وبيعها للجمهور.

 

وتم إعداد حملة مكبرة ضمت مجدي عوض السيد أحمد الحوالة مفتش التموين وتمكنت الحملة من ضبط كمية من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وعددها 105عبوات، كريمات ومعطرات جو منتهية الصلاحية معروضة للبيع للجمهور تحرر المحضر 13357جنح قسم أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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