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الخميس، 11 يونيو 2020 03:47 م
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ضبط 14 مخبز لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الخميس، 11 يونيو 2020 03:20 م
ضبط 14 مخبز لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئه على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم الى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 14 مخبز بمركز المحمودية وذلك لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات والتوقف عن الإنتاج بدون اذن مسبق  وتهريب الدقيق المدعم  لبيعها فى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين ومحمد عاطف مدير المركز الإعلامي لمديرية التموين بالبحيرة.

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات  التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

كما قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والاسواق بمركزي الدلنجات وكوم حماده حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضر تمويني عبارة عن تحرير 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز  وتصرف في 54 شيكارة دقيق زنة 50كيلو و 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن 1116 عبوة شاي و 16 عبوة بويات منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم " كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده حيث تم ضبط كميه تقدر ب 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

 


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