اليوم السابع
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ضبط 14 متهما بحوزتهم مخدرات وسلاح و 775 هاربا من أحكام بأسوان

الخميس، 11 يونيو 2020 12:56 م
ضبط 14 متهما بحوزتهم مخدرات وسلاح و 775 هاربا من أحكام بأسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية، لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، و نجحت خلالها في ضبط عدة قضايا وتمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم، من ضبط 14 متهما من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة.

وتمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط 14 متهما بترويج المواد المخدرة، تم التحفظ علي المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة .

و حسبما أفادت الشرطة، أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 6 قطع سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (57) كيلو جرام 2  قطع أسلحة بيضاءتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية  المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

كما شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية  لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، و نجحت خلالها في ضبط عدة قضايا.

من ناحية أخرى وفي مجال تنفيذ الأحكام  شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ،وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان .

تضمنت الجهود ضبط 775 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط   154 هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط  29 هارب من جنح الحبس المستأنفز

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط  424 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 164 محكوم عليهم في جنح المخالفات وتم ضبط (4) محكوم عليهم في قضايا  جنايات و. تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط. وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وأسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

 


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