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ضبط مواطن تعدى على طبيب لاشتباه وفاة ابنه بكورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 11:56 م
ضبط مواطن تعدى على طبيب لاشتباه وفاة ابنه بكورونا كورونا
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين (مواطن بالمعاش ونجله) لقيامهما بالتعدى على أحد الأطباء وإحداث تلفيات ببعض الأجهزة الطبية بقسم الإستقبال بمستشفى القناطر العام بالقليوبية، على خلفية وفاة نجل الأول (شقيق الثانى) السابق حجزه بالمستشفى لإصابته بإلتهاب رئوى حاد وإشتباه فى إصابته بفيروس "كورونا".

وبسؤالهما اعترفا بإرتكاب الواقعة ظناً منهما بعدم إتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال المتوفى.. وبسؤال الطبيب المعتدى عليه قرر بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الطبية حيال المريض قبل وفاته، وإتهم المشكو فى حقهما بالتعدى عليه وإحداث إصابته وإتلاف بعض الأجهزة الطبية بالمستشفى.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

وفيات

حوادث

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