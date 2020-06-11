ضبط شخص لاستيلائه على بيانات الدفع الالكترونى للمواطنين

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لاستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستخدامها فى عمليات شراء منتجات عبر شركات التسوق الإلكترونى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال ببطاقات الدفع الإلكترونى.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الدقهلية) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قِبل أحد الأشخاص عقب إيهامه بأنه موظف بخدمة العملاء بأحد البنوك وقام بالإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الالكترونية الخاصة به والصادرة له من البنك وإستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على أحد المواقع للتسوق الإلكترونى بلغت قيمتها (سبعون ألف جنيه مصرى) ، وبإجراء عمليات الفحص الفنى لتلك العمليات الشرائية بالتنسيق ومسئولى شركات التسوق الإلكترونى تبين أن مرسل أوامر شراء تلك العمليات (أحد الأشخاص- مقيم الفيوم) ، وتم رصد أوامر شراء حديثة لبعض أجهزة الكمبيوتر والإكسسوارات من موقع أحد شركات التسوق الإلكترونى عبر الإنترنت بإستخدام بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكى .

أسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب – مقيم بمحافظة الفيوم) ، ويقوم بإجراء العمليات الشرائية بإسم منتحل.. حيث قام بإرسال رسائل خادعة للعديد من عملاء البنوك المصرية والأجنبية عقب إيهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء بعض البنوك ومساعدتهم فى الحصول على قروض شخصية لهم ، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم ، وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ، وشراء العديد من الأجهزة الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والإكسسوارات والأدوات المنزلية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم ، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامى ، وأضاف أنه يقوم بالدخول على صفحات الشكاوى الخاصة بالبنوك على مواقع التواصل الاجتماعى والإطلاع عليها والتواصل مع أصحاب تلك الشكاوى عقب إيهامهم بأنه مندوب خدمة العملاء بتلك البنوك ويمكنه مساعدتهم فى إنهاء شكواهم وكذا مساعدتهم فى الحصول على قروض شخصية من البنوك والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ، كما أضاف بإحتفاظه بكمية من المشتريات التى قام بشرائها ، وبإرشاده تم ضبط (3 هاتف محمول يستخدمهما فى إجراء العمليات الشرائية - 3 جهاز كمبيوتر CPU – 4 شاشة كمبيوتر ماركة سامسونج- 5 هارد ديسك - سماعات (جميعها من متحصلات نشاطه الإجرامى ، وبفحص الهاتف المحمول تبين أنه محمل بالعديد من الملفات وبرامج الكمبيوتر التى تستخدم فى إخفاء الهوية أثناء ممارسة النشاط المؤثم، وكذا (صور بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوب صدورها للعديد من البنوك الخاصة بعملاء البنوك مدون بها الأرقام التعريفية الخاصة بتلك البطاقات بهدف إستخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى - محادثات ورسائل مع بعض ضحاياه من عملاء البنوك تتضمن حصوله على بيانات بطاقات الدفع الالكترونى الخاصة بهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.