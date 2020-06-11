ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات من قائديها بالإكراه بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية إشارة من إحدى المستشفيات بإستقبال سائق - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية مُصاب بجرح نافذ بالصدر وكدمة بالوجه، وما قرره بقيام أربعة مجهولين بإستقلال السيارة الفان قيادته من منطقة الكيلو 21 بزعم توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة القسم، وحال سيره بالسيارة قاموا بإفتعال مشاجرة معه والتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثين ما به من إصابات وإستولوا منه على السيارة وهاتفه المحمول وهربوا.

على الفور تم تشكل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة(4 عاطلين – لهم معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبحوزة أحدهم سلاح أبيض عبارة عن "سكين"، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وقيامهم بتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة السيارات من قائديها بالإكراه .. وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة وكذا الهاتف المحمول المستولى عليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .