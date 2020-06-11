ضبط ألف علبة سجائر بقصد بيعهم بأزيد من السعر الرسمى بطنطا

الغربية - عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظه الغربية من ضبط ألف علبة سجائر كليوباترا داخل محل بقالة بقصد بيعهم للجمهور بأسعار أزيد من سعرها الرسمي .

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين ، بقيام صاحب محل بقاله بتجميع كميات كبيرة من السجائر ، بقصد بيعهم بالسوق بازيد من السعر الرسمي .

وتم إعداد حمله استهدفت المحل وعثرت بداخله على ألف علبة سجائر ، وتحرر محضر رقم 13939جنح أول طنطا ضد " رضا.ع.ش " ، كما تم ضبط 43 عبوه جمبرى كبير وكاليمارى منتهيه الصلاحيه، انتهاء 1 /2/ 2020 وتحرر محضر رقم 13940جنح أول طنطا .

من ناحيه أخرى شنت مديرية التموين فى محافظة الغربية حملة مكبرة بالتعاون مع ضباط مباحث التموين ، لضبط السلع الغير صالحة للاستهلاك بمراكز ومدن المحافظة .

وأسفرت الحملة عن ضبط 2000 علبة سجائر داخل مخزن بدون ترخيص بكفر الزيات ، وتم عمل محضر رقم 23163 جنح أمن دولة طوارئ وتم التحفظ على المضبوطات لحين عرضها على النيابه العامة.

فيما تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، صباح أمس الأربعاء، من ضبط عبوات دواء منتهيه الصلاحيه بطنطا، خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق.

حيث أسفرت عن ضبط 3800 عبوة دواء منتهيه الصلاحيه انتهاءفبراير2020 من مخزن بمنطقة الاستاد ثان طنطا ، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر برقم 13375 جنح قسم ثان طنطا ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت مديرية التموين بالغربية، شنت حملة مكبرة تمكنت خلالها من ضبط 105عبوة كريمات ومعطرات جو منتهية الصلاحية معروضة للبيع للجمهور داخل محل مستحضرات تجميل بدائرة قسم أول طنطا.