اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط ألف علبة سجائر بقصد بيعهم بأزيد من السعر الرسمى بطنطا

الخميس، 11 يونيو 2020 04:24 م
ضبط ألف علبة سجائر بقصد بيعهم بأزيد من السعر الرسمى بطنطا سجائر - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظه الغربية من ضبط ألف علبة سجائر كليوباترا داخل محل بقالة بقصد بيعهم للجمهور بأسعار أزيد من سعرها الرسمي .

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين ، بقيام صاحب محل بقاله بتجميع كميات كبيرة من السجائر ، بقصد بيعهم بالسوق بازيد من السعر الرسمي .

وتم إعداد حمله استهدفت المحل وعثرت بداخله على ألف علبة سجائر ، وتحرر محضر رقم 13939جنح أول طنطا ضد " رضا.ع.ش " ، كما تم ضبط 43 عبوه جمبرى كبير وكاليمارى منتهيه الصلاحيه، انتهاء 1 /2/ 2020  وتحرر محضر رقم 13940جنح أول طنطا .

من ناحيه أخرى شنت مديرية التموين فى محافظة الغربية حملة مكبرة بالتعاون مع ضباط مباحث التموين ، لضبط السلع الغير صالحة للاستهلاك بمراكز ومدن المحافظة .

وأسفرت الحملة عن ضبط 2000 علبة سجائر داخل مخزن بدون ترخيص بكفر الزيات ، وتم عمل محضر رقم 23163 جنح أمن دولة طوارئ وتم التحفظ على المضبوطات لحين عرضها على النيابه العامة.

فيما تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، صباح أمس الأربعاء، من ضبط عبوات دواء منتهيه الصلاحيه بطنطا، خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق.

حيث أسفرت عن ضبط 3800 عبوة دواء منتهيه الصلاحيه انتهاءفبراير2020 من مخزن بمنطقة الاستاد ثان طنطا ، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر برقم 13375 جنح قسم ثان طنطا ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت مديرية التموين بالغربية، شنت حملة مكبرة تمكنت خلالها من ضبط 105عبوة كريمات ومعطرات جو منتهية الصلاحية معروضة للبيع للجمهور داخل محل مستحضرات تجميل بدائرة قسم أول طنطا.


سجائر

طنطا

وكيل تموين الغربية

حملة تموينية بالغربية

ضبط سجائر

كليوباتر

محل بقالة

جمبرى وكاليمارى غير صالح

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار مصر

الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة