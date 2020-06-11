صور.. مساعد وزير الداخلية ينتقل لموقع حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الدائرى

كتب عبد الرحمن سيد

انتقل اللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية للمرور، إلى موقع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط، واصطدامها بـ 3 سيارات أعلى الطريق الدائرى القادم من المعادي اتجاه المنيب أعلى البساتين، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات وتنظيمها مرة أخرى.



اللواء علاء متولى وبصحبته ضباط المرور

كانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغا من الخدمات المعنية أعلى الدائرى بوجود كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط"سن" واصطدام 3 سيارات فى القادم من المعادي اتجاه المنيب اعلي البساتين، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولى مدير المرور بانتقال رجال المرور الى مكان الحادث وتم الدفع بالاوناش لرفع اثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.



مساعد الوزير للمرور ينتقل لموقع الحادث