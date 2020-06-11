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الخميس، 11 يونيو 2020 03:47 م
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صور.. مسئول الجهاز التنظيمي لمياه الشرب يتابع محطات مياه الشرب بالأقصر

الخميس، 11 يونيو 2020 03:10 م
صور.. مسئول الجهاز التنظيمي لمياه الشرب يتابع محطات مياه الشرب بالأقصر مسئولى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب يتابع محطات مياه الشرب بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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نفذ الجهاز التنظيمى لمياه الشرب "حماية المستهلك"، اليوم الخميس، خطة متابعة وتفقد محطات مياه الشرب بالأقصر بإشراف دكتور حمدي عبد النبى مدير الإدارة العامة للجودة والمعايير بجهاز تنظيم المياه وحماية المستهلك، وذلك بالمرور والمتابعة والتفتيش على جميع مراحل التنقية والترشيح بمحطه مياه إسنا الكبرى ومحطة مياه الصعايدة ومحطة مياه الطود،  بهدف الاطمئنان والتأكد من عمل تلك المراحل بالشكل الصحيح ومتابعة دور معمل التحاليل ومراقبة جوده مياه الشرب بالأقصر.

وتابع خلال الزيارة مسئولى الجهاز التنظيمى لمياه الشرب "حماية المستهلك"، وتفقدوا مراحل العمل بحضور الدكتور الكميائى أحمد رشدى مدير عام الجوده، برفقة المهندس محمد عويس مدير عام المياه، والدكتور كميائى يوسف دياب مدير إدارة تحاليل جودة المياه بمعمل إسنا، والدكتور حمدى عبد الله مدير معمل تحاليل المياه بالطود، والمهندس هاشم أحمد مدير محطة مياه إسنا الكبرى.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحىى رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وضمن خطة الدولة لتفعيل استراتيجية بناء (مصر الرقمية) عن طريق ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى التعاملات الآمنة تيسيرًا عليهم مثل (سداد الفواتير – الاستعلام عن الفاتورة - إبلاغ قراءة العداد - تقديم شكوى)، فإن الجهاز التنظيمي يتوجه بالشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإطلاق تطبيق موبايل «قراءتى» لتسجيل قراءات عداد المياه والذي يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه وإبلاغ القراءات، وذلك على مستوى جميع الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية، حيث أنه سيتم رصد آراء العملاء حول التطبيق ومدى تفاعلهم معه خلال الفترة القادمة.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه لضمان سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها من خلال إدارات الخط الساخن 125 والطوارئ والصيانة والشبكات، تم البدء فى أعمال توزيع 40 تروسيكل للشبكات والطوارئ والصيانة لخدمة المواطنين على مدار الساعة، مضيفةً أنه أجرت إدارة الحملة الميكانيكية بمتابعة مهندس باروكى حامد مدير عام الإدارة، أعمال تسليم الإدارات التابعة للشركة عدد من التروسيكلات للعمل بإدارات الشبكات والصيانة والطوارئ، ولتوفير وسيلة نقل سريعة وسهلة الدخول للحارات والأماكن الضيقة والمزدحمة للعمل على سرعة حل شكاوى المواطنين والأعطال الطارئة.

الجهاز التنظيمي لمياه الشرب يتابع محطات مياه الشرب بالأقصر (1)
الجهاز التنظيمي لمياه الشرب يتابع محطات مياه الشرب بالأقصر (1)

 

الجهاز التنظيمي لمياه الشرب يتابع محطات مياه الشرب بالأقصر (2)
الجهاز التنظيمي لمياه الشرب يتابع محطات مياه الشرب بالأقصر (2)

 

الجهاز التنظيمي لمياه الشرب يتابع محطات مياه الشرب بالأقصر (3)
الجهاز التنظيمي لمياه الشرب يتابع محطات مياه الشرب بالأقصر (3)

 

الجهاز التنظيمي لمياه الشرب يتابع محطات مياه الشرب بالأقصر (4)
الجهاز التنظيمي لمياه الشرب يتابع محطات مياه الشرب بالأقصر (4)

 

الجهاز التنظيمي لمياه الشرب يتابع محطات مياه الشرب بالأقصر (5)
الجهاز التنظيمي لمياه الشرب يتابع محطات مياه الشرب بالأقصر (5)

 


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