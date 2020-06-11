اليوم السابع
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صور.. محافظ مطروح: 20 معدة وسيارة جديدة لتحسين خدمات النظافة

الخميس، 11 يونيو 2020 03:40 م
صور.. محافظ مطروح: 20 معدة وسيارة جديدة لتحسين خدمات النظافة معدات نظافة جديدة
مطروح - حسن مشالي

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم تدعيم منظومة النظافة بمراكز ومدن المحافظة بعدد 20 معدة وسيارة جديدة، فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتكثيف جهود المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة وتوفير بيئة نظيفة للحفاظ على الصحة العامة  والمظهر الحضارى.
 
وأضاف محافظ مطروح، أنه تم تدعيم المحافظة بعدد 20 معدة موزعة على مراكز ومدن المحافظة منها سيارة قلاب 10م3 لمدينة النجيلة وقلاب 20م3 لمدينة الحمام  وسيارة ¾ نقل كسح مجارى 4م3 لمدينة الحمام  ، وسيارتين ¾ مجهزة شفط أتربة لمدينة الضبعة  والسلوم ، و2لودر مفصلى 3م3 لمدينتى مرسى مطروح  وسيوة ، و2 لودر لمدينة النجيلة وسيوة ،وسيارة كسح سعة4م3لمركز برانى ، و2جهاز ضباب لمركزى الحمام والضبعة ، ولودر 2م3 لقرية رأس الحكمة ومولد كهرباء لمركز  الضبعة ، و2 معدة كنس أتربة خلف سيارة و4 معدة شفط مياه أمطار .
 
 ووجه محافظ مطروح  بالاستغلال الامثل لتلك المعدات مع تكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى مجال النظافة ، مع الحفاظ على تلك المعدات والصيانة الدورية لها .
 
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معدات نظافة جديدة

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معدات نظافة جديدة

 

 

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