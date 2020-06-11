صور .. مجالس مدن البحر الأحمر تجرى حملات لصيانة أعمدة الإنارة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستمر مجالس المدن بمحافظة البحر الأحمر، فى شن حملات متكررة من رجال إدارة الكهرباء بها ، لصيانة منظومة الإنارة من خلال صيانة الإعمدة، وتغطية الكابلات المكشوفة بطرق المدن المختلفة ، حفاظا على حياة المواطنين ، وكذلك لتقديم خدمات مميزة للمواطنين .

فى مدينة رأس غارب كلف اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة قسم الكهرباء ، بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمرور اليومى ورصد جميع الأعطال بإعمدة الانارة بجميع شوارع المدينة وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة ، مؤكدا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وإرتداء الكمامات أثناء العمل منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد .

وأكد أنه تم اليوم صيانة أعمدة الانارة وصيانة الخلايا الكهربائية ودفن الكابلات بشارع الاذاعه والمعاشات القديمه.

وفى مدينة سفاجا تابعت هدى المغربى ، رئيس مدينة سفاجا، عملية رفع كفاء الإنارة بالطرق وصيانة عدد من الأعمدة على مستوى كافة أحياء المدينة ، واكدت أن قسم الإنارة العامة بالمجلس يعمل على قدم وساق لرفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة ، والتأكد من تغطيتها بنطاق كل شارع.

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا إنه تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع " منطقة الأشغال العسكرية " وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المدينة ، ويأتى ذلك فى إطار حرص المجلس على الحفاظ على سلامة المواطنين .

وشددت " المغربى " على ضرورة إزالة كافة الإشغالات ودهان بلدورات الأرصفة المتهالكة وزراعة الأشجار والنباتات بالميادين المختلفة ووضع لمسة جمالية على الميادين أمام المواطنين وذلك بناء على تكليفات المحافظ.

صيانة اعمدة الانارة بمدن البحر الاحمر

صيانة اعمدة الانارة بمدن البحر الاحمر

صيانة اعمدة الانارة بمدن البحر الاحمر

صيانة اعمدة الانارة بمدن البحر الاحمر

صيانة اعمدة الانارة بمدن البحر الاحمر

صيانة اعمدة الانارة بمدن البحر الاحمر

صيانة اعمدة الانارة بمدن البحر الاحمر