اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 11:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. مجالس مدن البحر الأحمر تجرى حملات لصيانة أعمدة الإنارة

الخميس، 11 يونيو 2020 10:53 ص
صور .. مجالس مدن البحر الأحمر تجرى حملات لصيانة أعمدة الإنارة صيانة اعمدة الانارة بمدن البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر مجالس المدن بمحافظة البحر الأحمر، فى شن حملات متكررة من رجال إدارة الكهرباء بها ، لصيانة منظومة الإنارة من خلال صيانة الإعمدة، وتغطية الكابلات المكشوفة بطرق المدن المختلفة ، حفاظا على حياة المواطنين ، وكذلك لتقديم خدمات مميزة للمواطنين .

فى مدينة رأس غارب كلف اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة قسم الكهرباء ، بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمرور اليومى ورصد جميع الأعطال بإعمدة الانارة بجميع شوارع المدينة وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة ، مؤكدا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وإرتداء الكمامات أثناء العمل منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد   .

وأكد أنه تم اليوم صيانة أعمدة الانارة وصيانة الخلايا الكهربائية ودفن الكابلات بشارع الاذاعه والمعاشات القديمه.

وفى مدينة سفاجا تابعت هدى المغربى ، رئيس مدينة سفاجا، عملية رفع كفاء الإنارة بالطرق وصيانة عدد من الأعمدة على مستوى كافة أحياء المدينة ، واكدت أن قسم الإنارة العامة بالمجلس يعمل على قدم وساق لرفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة ، والتأكد من تغطيتها بنطاق كل شارع.

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا إنه تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع " منطقة الأشغال العسكرية " وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المدينة ، ويأتى ذلك فى إطار حرص المجلس على الحفاظ على سلامة المواطنين .

وشددت " المغربى " على ضرورة إزالة كافة الإشغالات ودهان بلدورات الأرصفة المتهالكة وزراعة الأشجار والنباتات بالميادين المختلفة ووضع لمسة جمالية على الميادين أمام المواطنين وذلك بناء على تكليفات المحافظ.

 

IMG_7048
صيانة اعمدة الانارة بمدن البحر الاحمر 

 

IMG_7049
صيانة اعمدة الانارة بمدن البحر الاحمر 

 

IMG_7050
صيانة اعمدة الانارة بمدن البحر الاحمر 

 

IMG_7051
صيانة اعمدة الانارة بمدن البحر الاحمر 

 

IMG_7052
صيانة اعمدة الانارة بمدن البحر الاحمر 

 

IMG_7053
صيانة اعمدة الانارة بمدن البحر الاحمر 

 

IMG_7054
صيانة اعمدة الانارة بمدن البحر الاحمر 

 


البحر الاحمر

صيانة اعمدة الانارة

منظومة الانارة بمدن البحر الاحمر

غارب

الغردقة

سفاجا

الكابلات المكشوفة

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة فى فاقوس والزقازيق أثناء الحظر

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:39 ص

صور.. حملة مكبرة لتغير لمبات اعمدة الإنارة بـ"ليد" وصيانة الكابلات بطنطا

السبت، 06 يونيو 2020 12:25 م

صور.. حملة مكبرة لإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة بشوارع المحلة

الخميس، 04 يونيو 2020 01:03 م

صور.. تركيب 30 عامود إنارة ومحول 100ضمن الخطة الإستثمارية بمدينة إسنا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:53 ص

حملة لصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكابلات بشوارع المحلة

الجمعة، 29 مايو 2020 05:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

الحكومة تعلن بعد قليل نتائج اجتماع إدارة أزمة كورونا بشأن عودة الحياة تدريجيا

الحكومة تعلن بعد قليل نتائج اجتماع إدارة أزمة كورونا بشأن عودة الحياة تدريجيا

البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة

البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة

التعليم: منح تسهيلات كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

التعليم: منح تسهيلات كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين

دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات

رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا

رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

12 مطلبا لـ"إسكان البرلمان" للبت فى أزمة محور ترعة الزمر.. اقرأ التفاصيل

12 مطلبا لـ"إسكان البرلمان" للبت فى أزمة محور ترعة الزمر.. اقرأ التفاصيل

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة