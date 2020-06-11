اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. لجنة المستشفيات بالدقهلية تعلن كفاءة وعمل 22 مستشفى لخدمة مصابى كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 02:02 م
صور.. لجنة المستشفيات بالدقهلية تعلن كفاءة وعمل 22 مستشفى لخدمة مصابى كورونا لجنة المرور على مستشفيات الفرز
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم الانتهاء من المرور على 22 مستشفى من إجمالى 28 مستشفى من مستشفيات الفرز بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك من خلال لجنة المرور على مستشفيات الفرز لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بهدف الوقوف على مدى كفاية الاطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة وكذا مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا الاسرة اللازمة للمرضى، وكذلك التغذية اللازمة .
 
وأضاف محافظ الدقهلية،فى بيان له،أن اللجنة مستمرة فى أعمالها حتى يتم الانتهاء من تغطية باقى المستشفيات بنطاق المحافظة.
 
والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية كلف اليوم الخميس منال الغندور السكرتير المساعد بالاشراف على أعمال اللجنة فى مرورها اليوم على مستشفيات نبروة المركزى، مستشفى صدر بهوت .
 
وكشف مرور اللجنة عن أن الادوية والمسلتزمات بالمستشفيات المشار اليها كافية لمدة 4 أسابيع قادمة.
 
وقال محافظ الدقهلية، إن اللجنة المشار تباشر أعمالها وفقا للقرار الذى أصدره بتشكيلها تحت اشرافه المباشر شخصيا وبمتابعة نائب المحافظ ، مضيفا أن اللجنة تقوم برفع تقارير بنتائج المرور اليومى  للعمل فورا على اتخاذ القرارات المناسبة حيال اية مشكلات طارئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وكافة الأجهزة المعنية.
 
وأضاف المحافظ أن اللجنة انتهت حتى اليوم من المرور على مستشفيات المنصورة التخصصى وسندوب للتامين الصحى وصدر وحميات المنصورة والمنصورة الدولى، وكذا ثلاثة مستشفيات بالسنبلاوين  ومستشفيات بلقاس وجمصة وشربين ودكرنس وصدر دكرنس، و منيه النصر والكردى وميت سلسيل والجمالية، ميت غمر العام ، اتميده المركزى ب ودماص المركزى.
لجنة المرور على مستشفيات الفرز (1)
لجنة المرور على مستشفيات الفرز (1)

لجنة المرور على مستشفيات الفرز (2)
لجنة المرور على مستشفيات الفرز (2)

لجنة المرور على مستشفيات الفرز (3)
لجنة المرور على مستشفيات الفرز (3)

لجنة المرور على مستشفيات الفرز (4)
لجنة المرور على مستشفيات الفرز (4)

لجنة المرور على مستشفيات الفرز (5)
لجنة المرور على مستشفيات الفرز (5)

لجنة المرور على مستشفيات الفرز (6)
لجنة المرور على مستشفيات الفرز (6)

لجنة المرور على مستشفيات الفرز (7)
لجنة المرور على مستشفيات الفرز (7)

لجنة المرور على مستشفيات الفرز (8)
لجنة المرور على مستشفيات الفرز (8)

لجنة المرور على مستشفيات الفرز (9)
لجنة المرور على مستشفيات الفرز (9)

لجنة المرور على مستشفيات الفرز (10)
لجنة المرور على مستشفيات الفرز (10)

 


الدقهليه

مستفيات الفرز

اخبار الدقهليه

اخبار مصر

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

إنفوجراف.. تفاصيل قرارات الحكومة لعودة الحياة تدريجيا في زمن كورونا

إنفوجراف.. تفاصيل قرارات الحكومة لعودة الحياة تدريجيا في زمن كورونا

تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بالمركز الـ51 وبلجيكا فى الصدارة

تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بالمركز الـ51 وبلجيكا فى الصدارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة