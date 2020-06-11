صور.. لجنة المستشفيات بالدقهلية تعلن كفاءة وعمل 22 مستشفى لخدمة مصابى كورونا

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم الانتهاء من المرور على 22 مستشفى من إجمالى 28 مستشفى من مستشفيات الفرز بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك من خلال لجنة المرور على مستشفيات الفرز لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بهدف الوقوف على مدى كفاية الاطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة وكذا مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا الاسرة اللازمة للمرضى، وكذلك التغذية اللازمة .

وأضاف محافظ الدقهلية،فى بيان له،أن اللجنة مستمرة فى أعمالها حتى يتم الانتهاء من تغطية باقى المستشفيات بنطاق المحافظة.

والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية كلف اليوم الخميس منال الغندور السكرتير المساعد بالاشراف على أعمال اللجنة فى مرورها اليوم على مستشفيات نبروة المركزى، مستشفى صدر بهوت .

وكشف مرور اللجنة عن أن الادوية والمسلتزمات بالمستشفيات المشار اليها كافية لمدة 4 أسابيع قادمة.

وقال محافظ الدقهلية، إن اللجنة المشار تباشر أعمالها وفقا للقرار الذى أصدره بتشكيلها تحت اشرافه المباشر شخصيا وبمتابعة نائب المحافظ ، مضيفا أن اللجنة تقوم برفع تقارير بنتائج المرور اليومى للعمل فورا على اتخاذ القرارات المناسبة حيال اية مشكلات طارئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وكافة الأجهزة المعنية.

وأضاف المحافظ أن اللجنة انتهت حتى اليوم من المرور على مستشفيات المنصورة التخصصى وسندوب للتامين الصحى وصدر وحميات المنصورة والمنصورة الدولى، وكذا ثلاثة مستشفيات بالسنبلاوين ومستشفيات بلقاس وجمصة وشربين ودكرنس وصدر دكرنس، و منيه النصر والكردى وميت سلسيل والجمالية، ميت غمر العام ، اتميده المركزى ب ودماص المركزى.