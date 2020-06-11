صور.. فريق شبابى يشارك أطباء "الأقصر العام" فى تنظيم دخول المخالطين لحالات كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

التعاون والتكاتف لا يزال مستمر من الفرق الشبابية بمحافظة الأقصر على قدم وساق فى ظل الظروف الحالية وأزمة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تحويل عدد من مستشفيات الأقصر للعزل الصحى مؤخراً، حيث شهدت مستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، دعم كبير للحالات الجديدة والحالية فى العزل الصحى، حيث قام فريق شبابى بالمحافظة بتنظيم عملية الدخول وتسجيل الوافدين والمخالطين للحالات المصابة بكورونا، وذلك بصورة يومية من التاسعة صباحاً وحتى نهاية اليوم، وذلك تحت إشراف الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر العام ومدير عام مستشفيات الأقصر.

وشارك فى عمليات تنظيم عملية الدخول وتسجيل الوافدين والمخالطين للحالات المصابة بكورونا، فريق شباب إكسر عجزك، تحت إشراف ومتابعة كل من الدكتور أبو النجا الحجاجى مدير أقسام الباطنة والكلى، والدكتور محمد عزب مدير معمل التحاليل الطبية لمستشفى الأقصر العام، والدكتور ممدوح حسانين مسؤول التقصي وحصر المخالطين بندر الأقصر، وأحمد سيد مدير العيادات الخارجية، وذلك لتقديم أفضل خدمة للحالات التى تتوافد على المستشفى بصورة يومية بعد تحويلها للعزل الصحى، حيث يقوم فريق العمل الشبابى بتلك المهمة بصورة يومية، ويضم كل من ياسر الهوارى، وبغدادى محمود، وأسامة محمد وأحمد سيد ومحمد سليمان، والذى يقومون بدعم مستشفيات العزل فى محافظة الأقصر.

وكانت قد شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، الثلاثاء الماضى، خروج 21 حالة من المواطنين عقب تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحويل عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أنور مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، وجاء ذلك عقب نجاح الفريق الطبى بالمستشفى فى المساهمة بخروج 11 حالة متعافية أمس الإثنين، كما شهد المستشفى الأقصر، اليوم الثلاثاء، إجراء ثالث حالة ولادة قيصرية لطفل والدته مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أعلنت مديرية الصحة أنه تم بحمد الله اليوم ولادة ثالث طفل لأم مصابة بفيروس كورونا في مستشفى الأقصر العام بعملية قيصرية، والطفل بحالة جيدة.



فريق شبابى يشاركون أطباء مستشفى الأقصر العام فى تنظيم دخول (1)



فريق شبابى يشاركون أطباء مستشفى الأقصر العام فى تنظيم دخول (2)



فريق شبابى يشاركون أطباء مستشفى الأقصر العام فى تنظيم دخول (3)