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صور.. عناوين وتليفونات بنوك الدم القومية بمحافظات الجمهورية لاستقبال المتبرعين

الخميس، 11 يونيو 2020 03:22 م
صور.. عناوين وتليفونات بنوك الدم القومية بمحافظات الجمهورية لاستقبال المتبرعين عناوين وتليفونات بنوك الدم القومية بمحافظات الجمهورية
كتب ــ وليد عبد السلام

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ينشر "اليوم السابع" عناوين وتليفونات مراكز خدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهوية لاستقبال المواطنين للتبرع بالدم، حيث كان الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان أكد أنه تم البدء في استقبال أول متعاف من كورونا في بنوك الدم الإقليمية المنوط بها جمع بلازما المتعافين لتكون محافظة الأقصر ثان محافظة بعد القاهرة وتابع : مع نهاية الإسبوع المقبل ستكون معظم البنوك الإقليمية الخمسة تعمل .

وقال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، إنه تم توفير جميع الإمكانات للبنوك لسحب البلازما من المتعافين مؤكدا أن سحبها يتم بطريقة سهلة وبتقنيات غاية في الأمان .

جدير بالذكر، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت عن تعاون الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية مع موقع فيسبوك، من خلال حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، موضحة أن تلك الحملة سوف تساهم في تشجيع المتعافيين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) بالتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات وأظهرت نتائج مبدأية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى.

وأوضح بيان للصحة، أنه سيكون متاح لأي شخص يتجاوز عمره 18 عامًا إمكانية التسجيل على (فيسبوك) كمتبرع، وسوف يصله رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يمكن أيضًا دعوة الأصدقاء على موقع (فيسبوك) للتبرع.

 وأشار البيان  إلى أنه يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-65 عامًا في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على (فيسبوك) من خلال خاصية "تبرّع بالدم" الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.facebook.com/donateblood، وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع من خلال خاصية "تبرّع بالدم على فيسبوك" على هواتفهم المحمولة، وذلك من خلال 28 فرعًا  لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، ومن ضمنها 5 أفرع تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافيين من فيروس كورونا، والمتواجدة على المواقع الرسمية لوزارة الصحة والسكان.
 

عناوين وتليفونات بنوك الدم القومية بمحافظات الجمهورية (1)
عناوين وتليفونات بنوك الدم القومية بمحافظات الجمهورية (1)

 

عناوين وتليفونات بنوك الدم القومية بمحافظات الجمهورية (2)
عناوين وتليفونات بنوك الدم القومية بمحافظات الجمهورية (2)

 

 

عناوين وتليفونات بنوك الدم القومية بمحافظات الجمهورية (3)
عناوين وتليفونات بنوك الدم القومية بمحافظات الجمهورية (3)

 

 

عناوين وتليفونات بنوك الدم القومية بمحافظات الجمهورية (4)
عناوين وتليفونات بنوك الدم القومية بمحافظات الجمهورية (4)

 

 

عناوين وتليفونات بنوك الدم القومية بمحافظات الجمهورية (5)
عناوين وتليفونات بنوك الدم القومية بمحافظات الجمهورية (5)

 


 



 


الصحة

بنك الدم القومي

فيروس كورونا

المحافظات

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