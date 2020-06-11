صور.. حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بسيوة مطروح

مطروح - حسن مشالي

نظم مركز ومدينة سيوة برئاسة اللواء وفائى الحصيوى رئيس المدينة ، حملة إزالة بمشاركة قسم شرطة سيوة والإدارات المعنية بمجلس مدينة سيوة لتنفيذ قرار إزالة رقم 46 بمنطقة ميدان السوق بمركز ومدينة سيوة بمساحة 50 متر مربع مباني استمرار لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمراربمتابعة ازالة التعديات اول باول حفاظا على املاك الدولة.

وكان تابع اللواء وفائى عبدالفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم الخميس، استكمال أعمال حفر البئر العميق بمنطقة بنى بير بسيوة، يرافقه المهندس عصام عيد مدير تفتيش الرى بسيوة ورؤساء قرى المراقى وبهى الدين والإدارات المعنية بمجلس المدينة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الأعمال الجارية بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح.

وصرح مسؤول إدارة تفتيش الرى بسيوة بأنه تم حتى الآن تحقيق عمق 560 متر بعد الانتهاء من سد الشروخ التى كانت تعوق أعمال الحفر فى إبريل الماضى ،وتم استئناف أعمال الحفر مباشرةً وستتم الأعمال حتى تحقيق عمق 1000 متر خلال شهر.

وأكد رئيس مدينة سيوة، أن بئر بنى بير سيساهم بشكل كبير فى رى مساحة تقدر 300 فدان رى تقليدى و 600 فدان رى مطور مما يعمل على الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لاهالى المنطقة ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين بواحة سيوة.



إزالة التعديات على أراضى الدولة (1)



إزالة التعديات على أراضى الدولة (2)



إزالة التعديات على أراضى الدولة (3)



إزالة التعديات على أراضى الدولة (4)