اليوم السابع
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صور.. حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات بعدة مناطق بمدينة مرسى علم

الخميس، 11 يونيو 2020 09:41 ص
صور.. حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات بعدة مناطق بمدينة مرسى علم حملات النظافة بمرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظم مجلس مدينة مرسى علم، بالاشتراك مع جمعية المحافظة على البيئة هيبكا، عدة حملات نظافة بعدة مناطق متفرقة بشوارع المدينة لرفع المخلفات، وذلك تنفيذا لتعليمات المحافظ برفع مستوى النظافة بشوارع المدينة .وكلف اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، إدارة البيئة بالوحدة المحلية للمدينة وجمعية الحفاظ على البيئة باستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف المناطق بالمدينة، وتوعية المواطنين بالالتزام بالسلوك الصحيح .

كما أكد رئيس مدينة مرسى علم، على متابعة الرصد اليومى لأى تجمعات للقمامة ورفعها على الفور، وإعادة المناطق لمظهرها الحضاري، كما شدد على نظافة جميع المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة، حيث قامت جمعية الحفاظ على البيئة برفع القمامة والمخلفات بمنطقة بلوكات البحر بشارع 1

كان قد ترأس اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدا على المتابعة المستمرة لرصد أى مخالفات وإزالتها ومنع التعديات خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد  .

وشدد على استمرار الحملات لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون  .

 

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حملات النظافة بمرسى علم 

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حملات النظافة بمرسى علم 

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حملات النظافة بمرسى علم 

 

 


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