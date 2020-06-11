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صور.. حملات للرش والتطهير ورفع 2 طن بالطريق السريع فى الأقصر

الخميس، 11 يونيو 2020 10:41 ص
صور.. حملات للرش والتطهير ورفع 2 طن بالطريق السريع فى الأقصر رئيس مدينة الطود يتابع حملات الرش والتطهير
الأقصر – أحمد مرعى

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تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الخميس، أعمال الوحدة المحلية لقرية الطود غرب برئاسة محمد عبد المعز رئيس القرية فى الرش والتعقيم بالشوارع والطرق وواجهات المحلات والمباني، وذلك فى منطقة نجع العقاربة ومبنى الوحدة المحلية للقرية، والجمعيه الزراعيه بالقرية بمشاركة شباب جمعية الشباب للتنمية الشاملة بمدينه الطود.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود بقرية منشيه النوبة برئاسة بصرى النوبى يوسف رئيس القرية، أعمال الرش والتعقيم وقص وتهذيب اشجار الزينه بالجزر والحدائق وريها طبقاً للجدول الزمني المحدد للري، وتم خلال تلك الحملات رفع 2 طن نواتج قص الأشجار والزراعات.

وأوضح الدكتور محمد محمود رزق، فى بيان صحفى، أنه تم تكثيف أعمال الرش والتطهير بالمركز ضمن الإجراءات والتدابير الإحترازية لتجنب الإصابة مع ظهور فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع جمعية الشباب للتنميه الشاملة بالطود، والمتطوعين من الشباب بمدينة الطود، والتى استهدفت أعمال الرش والتعقيم لرش الشوارع الرئيسيه والفرعيه وواجهات المباني بمنطقة الطود البلد والكوله والشيخ حسان، ومنطقة نجع الكلاحين بقرية الطود غرب .

وكان قد صرح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه يجرى متابعة العمل فى المشروعات الهامة لخدمة المجتمع وقرى ونجوع المدينة، إنشاء بحيرات صناعية وحاجز ترابي للحماية من أخطار السيول بقرية العديسات قبلي، وذلك ضمن المرحلة الرابعة لمحافظة الأقصر بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات، مضيفاً أنه يتابع أولاً بأول برفقة هشام على أبا يزيد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، عملية إنشاء بحيرات صناعية وحاجز ترابي للحماية من أخطار السيول بقرية العديسات قبلي ضمن المرحلة الرابعة لمحافظة الأقصر بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بإسنا، موضحاً أن الهدف من إنشاء البحيرات الصناعية والسدود والحواجز الترابية للحماية والتقليل من مخاطر السيول والأمطار والإستفادة من مياه السيول من خلال إنشاء هذه البحيرات الصناعية والسدود التخزينية والتي تعمل على تخزين تلك المياه.

رئيس مدينة الطود يتابع رفع كفاءة النظافه والتجميل (1)
رئيس مدينة الطود يتابع رفع كفاءة النظافه والتجميل (1)

 

رئيس مدينة الطود يتابع رفع كفاءة النظافه والتجميل (2)
رئيس مدينة الطود يتابع رفع كفاءة النظافه والتجميل (2)

 

رئيس مدينة الطود يتابع رفع كفاءة النظافه والتجميل (3)
رئيس مدينة الطود يتابع رفع كفاءة النظافه والتجميل (3)

 


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